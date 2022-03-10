У антироссийских санкций нет срока действия - США

США призвали не уклоняться от антироссийских санкций. Фото: shutterstock

Министр торговли США Джина Раймондо заявила, что экспортный контроль, введенный против России США и их союзниками в ответ на вторжение Владимира Путина в Украину, "не имеет срока действия".

Об этом она сообщила в комментарии CNN.

"Мы в этом надолго, и наши союзники в этом надолго", — сказала Раймондо, добавив, что администрация Байдена готова придерживаться мер, призванных причинить экономический ущерб России "до тех пор, пока нужно".

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Срока годности нет, — сказал Раймондо. "Мы в этом, чтобы победить, и наши союзники тоже".

Комментарии, исходящие от члена кабинета президента Джо Байдена, являются еще одним свидетельством того, что администрация готовится к потенциально затяжному конфликту в Европе, который уже взбудоражил финансовые рынки и который, по оценке Белого дома, ударит по кошелькам американских потребителей.

"Это будет грязно и, вероятно, очень долгосрочно", — предсказала Раймондо.

Раймондо также предупредила, что любая страна, которая не соблюдает ограничения США на экспорт в Россию, заплатит высокую цену, включая Китай.

"Мы собираемся преследовать любую компанию, где бы она ни находилась, в Китае или где-либо еще, которая нарушает правила", — сказала она. "Поэтому мы ожидаем, что Китай не нарушит правила, а если они это сделают, будут последствия".

"Однако я хотела бы отметить, что если какая-либо страна попытается уклониться от наших экономических мер или обойти их, она испытает на себе последствия этих действий", — сказала Псаки.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.