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среда, 09 марта 2022 17:49

Спецтема: Война России против Украины

"Санкционное меню еще большое. Россия должна обнулиться" – чем США ударили по РФ

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&quot;Санкционное меню еще большое. Россия должна обнулиться&quot; – чем США ударили по РФ
Посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала об очередных ударах по российской экономике. Фото: facebook.com/oksana.markarova

Во вторник, 8-го марта, США развернули против России очередной пакет санкций. В него вошли эмбарго на поставки нефтепродуктов, сжиженного газа и угля из РФ. Для агрессора они очень чувствительные, заявила в эфире марафона UAразом посол Украины в США Оксана Маркарова.

По ее словам, Штаты понимают, что это приведет к росту цен, "но это тот момент, когда принципы важнее кровавых денег".

Кроме того, вторничные санкции предусматривают запрет для инвесторам из США вкладывать деньги в энергосектор РФ.

"Санкционное меню еще большое": в США работают "финансовые институции" (РФ), кроме того, речь о личных санкциях, давлении на компании. Украина также требует санкционировать граждан РФ, которые находятся в Штатах и "поддерживают войну", - сообщила Маркарова.

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Время внедрения зависит от отработки санкций американской стороной. С этой целью в США на минувшей неделе создали рабочая группа по поиску активов российских олигархов "и всех причастных к кровавому режиму" не только в США, но и по всему миру.

"Россия должна обнулиться, как страна, имеющая экономику и ведущая войну - это все понимают и поддерживают", - озвучила главную цель ограничений дипломат.

По словам Маркаровой, на данный момент у посольства Украины три приоритета: непрерывные поставки оружия; санкционное давление и финпомощь Украине; обеспечение дипломатических инструментов для достижения мира.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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