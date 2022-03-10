В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ

Через месяц в России может произойти дефолт. Это предполагает одна из самых крупных финансовых корпораций мира Morgan Stanley. Мировые финансовые организации больше не считают РФ развивающейся страной. А их рынок акций – не пригоден для инвестирования. Что происходит за занавесом в РФ и что ждет после наложения всех санкций, рассказывает Gazeta.ua экономист Владимир Дубровский.

России придется очень срочно переходить на режим Северной Кореи. Там их вождь Ким Ир Сен создал учение "Чучхе" (издано в 1955 году. Значит такую ​​ситуацию, когда человек является господином и для себя самого, и для окружающей среды. - Gazeta.ua). За ним страна независима, когда все производит на своей территории и ни к кому не обращается. Россия пошла именно по этому пути. Это будет очень болезненный удар и по населению и по элитам. Особенно по элитам. Ибо все, что имеют – благодаря тому, что Россия открылась миру, - говорит Владимир Дубровский. Чтобы люди почувствовали санкции в полной мере, нужно еще хотя бы две недели

Когда санкции станут ощущать их рядовые граждане?

Чтобы люди почувствовали санкции в полной мере нужно еще хотя бы две недели. Но там очень мощный репрессивный аппарат. Они готовы подавлять все.

Экономика строится на поведении людей. А люди ведут себя либо рационально, исходя из определенных ожиданий, либо вообще нерационально и панически – в обоих случаях результат одинаков. Если вы знаете, что завтра доллар будет дороже. Будете бежать покупать этот доллар и он действительно станет дороже. Ибо другие тоже побегут его покупать. Это ожидание само себя оправдывает. Этот принцип как раз работает в таких случаях, как валютная паника, как банковский кризис, как продовольственный кризис.

Санкции пока что сказались прежде всего в том, что у россиян начались проблемы с карточками. Еще часть застряли за границей, потому что не могут вылететь. Но главное – ожидания и паника, именно они привели к скачку курса доллара. Центробанк пытается держать курс, но наличных долларов в России очень мало. Я читал такую ​​цифру, что у Центробанка их всего 12 миллиардов. Это по 80 долларов на одного гражданина, и новых не подвезут. Это значит, что наличный курс будет зашкаливать. Владимир Дубровский – старший экономист Центра социально-экономических исследований CASE-Украина. Окончил Национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности Теоретическая физика. По специальности работал в Национальной академии наук до 1991 года. Занимался бизнесом и консультированием. Писал материалы на экономическую тематику для газет ”Зеркало недели” и ”День”. С 1997 года три года участвовал в проекте Гарвардского института международного развития. Изучал экономику одновременно в теории и практике. Участник экономической экспертной платформы. Женат, есть дочь. Фото: Facebook.com/vladimir.dubrovskiy

Санкции против России из-за ее вторжения в Украину уже беспрецедентны. На этой неделе вероятно решение об эмбарго на продажу российской нефти? Как это может быть? Что нам это дает?

Это рушит экономику России полностью, потому что до 50 процентов в бюджете от продажи углеводородов. Но Европа не готова поддержать эмбарго. Все, кто готов это поддержать, уже сказали об этом. Германии будет нелегко. Если сравнивать нефть и газ, то с нефтью будет проще миру. Ее добывают во многих странах и объемы можно будет нарастить. Иран и Саудовская Аравия могут добывать больше. Надо только наладить логистику. Проблема в том, что цена на нефть растет. Уже достигла 130 долларов за баррель. Когда несколько лет назад цена была 100 долларов. Я говорил, что больше такого никогда не будет, потому что происходит переход на новые технологии и увеличение добычи сланцевой нефти. Сейчас экстремальная ситуация, когда одна из трех наиболее добывающих стран начала войну. Многие трейдеры отказались покупать нефть у РФ. Шелл покупал у России менее чем за 30 долларов в то время, когда цена 130. Но проблема со всеохватностью: если только некоторые страны вводят санкции, то Россия сможет продавать остальным, прежде всего Китаю. Цена вырастет, а она будет продавать со скидкой. Следовательно, одновременно нужно, чтобы остальные мировые производители поделили долю России и тем самым обвалили мировые цены на нефть – и это уже происходит. Не смогут долго выплачивать высокие зарплаты силовикам, бюджетникам и даже пенсии. Вся финансовая база режима будет разрушена

Давайте проанализируем санкции, которые уже ввел мир. Заморозка валютного резерва; санкции на суверенный долг, отключение от SWIFT; санкции против центробанка РФ

Когда и какой результат они дадут?

С того, что не ожидали – это беспрецедентные санкции впервые в новейшей истории применяются против Центробанка России. Никогда в мире не было такого, чтобы центральному банку, у которого средства в соответствующей валюте, их замораживали. Это не по правилам. Я когда узнал такую ​​идею, то настаивал больше всего именно на ней, потому что это имеет самый быстрый эффект. Россияне говорили, что готовились к войне и санкциям, что у них большая подушка, имеющая 600 миллиардов резервов. Из этих резервов уже осталась половина, и эту половину им еще очень трудно будет реализовать, потому что она находится в менее ликвидных активах. Еще и на сделки с золотом тоже наложены санкции. Его продать можно будет только странам, не поддержавшим санкции. И они его и не очень много смогут купить, если вообще будут покупать.

Россия больше не сможет одалживать на международных финансовых рынках. Она к этому готовилась давно и красиво. Они выплатили свой долг, имели бездефицитный бюджет в последние годы. Понимали, что им закроют доступ на финансовые рынки. Конечно, те, кто держал российские бонды, на этом очень сильно проиграли. Но Россия, пока имела возможность продавать нефть и все остальное, была не слишком зависима. Сейчас это станет критично. Либо там будет гиперинфляция или им придется затягивать пояса. Не смогут долго выплачивать высокие зарплаты силовикам, бюджетникам, даже пенсии. Вся финансовая база режима будет разрушена. Но на это нужно время.

Когда Путин пришел к власти, ему очень повезло, что это было на волне подъема мировых цен на нефть. И тогда когда сказались болезненные реформы, проводившиеся в 90-е годы. 90-е россияне запомнили как кошмар. С приходом Путина вроде бы все наладилось и с ним они зажили как никогда до этого. За это полюбили его. Сейчас одним движением он все это разрушил. Дальше будет хуже и хуже.

Россия построила последние 30 лет довольно современную глобализированную экономику. Они существенно опережали Украину в этом, потому что первыми начали реформы. Там был фондовый рынок, развитые денежные инструменты. В один момент всего этого избавились. Но отключение SWIFT оказалось пока не столько действенным, как должно было быть. Выглядит дыряво. Отключение будет действенным, когда нет ни одного банка, который может проводить такие операции. Если хоть один есть, это будет неэффективно. Кроме того, полная блокировка SWIFT тоже не окончательно убивает, потому что это только замедлит расчеты. Банки которым запретили сделки с иностранной валютой теряют доходы и клиентов – но пока есть другие, это тоже не смертельно, будут работать из-за них. Поэтому вообще санкции действуют тогда, когда они "герметичны". Стремительно возвращаются в совок. Где был тотальный дефицит, талоны на продукты и одежду

В РФ сейчас говорят, что доллар им не нужен. Могут все держать в рублях и спокойно с этим жить.

Таким образом в течение двух недель они стремительно возвращаются в совок. Кто застал те времена, тот знает, что там ничего особенно хорошего не было. В частности, когда экономика разваливалась: тотальный дефицит, талоны на продукты и одежду. Они идут именно к такому семимильными шагами. Сами себе еще и все ухудшают. Еще есть информация, что отключатся от внешнего интернета. Так хотят ограничить доступ граждан к альтернативным источникам информации. Одновременно это убивает все постиндустриальные отрасли в России.

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Также есть персональные санкции против российских элит и членов их семей и руководства страны. В частности, против президента России Владимира Путина. Активы лиц и компаний, в отношении которых введенные санкции будут заблокированы. Как это действует на практике?

Экономические элиты и руководство страны очень связаны. Есть такое научное понятие властьсобственность - одно слово. Это система действующая в России и несколько меньше в Украине. Неразрывные вещи. У нас это частично начало разрываться, прежде всего, благодаря Революции достоинства. Но и страна другая: ни один из украинских президентов, за исключением Януковича, не стал долларовым миллиардером. Порошенко был, но этот миллиард заработал, прежде чем стал главой государства. И не самый богатый олигарх. Это все не те масштабы, как в России. Там Путин стал самым большим "олигархом" именно благодаря власти. Их элита вышла из бывших кгбшников. Они иного сорта, чем была советская номенклатура времен Сталина и Ленина. Те были идеологически мотивированы. Есть надежда, что значительная часть олигархов могут повлиять на Путина или его ближайшее окружение

Путин оказался нерациональным. Повел себя неожиданно, чтобы воплотить свои маниакальные идеи в жизнь. Частично его окружение может быть поражено этими идеями. Есть надежда, что значительная часть олигархов не завязана на этих идеях и имея связи и возможности, могут повлиять на Путина или ближайшее его окружение.

Они накапливали свое состояние не всегда бизнес-способами. Но хотели красивую жизнь и понтов – огромные яхты, комфорт, чтобы их воспринимали с уважением в других странах. Хотели получать удовольствие от того, что могут самореализоваться и иметь престиж. А сейчас это потеряли. Во всем мире россиян не только не уважают. А презирают. Даже в США "Русский магазин" – теперь "Усский магазин". Это для них должно быть болезненно. Большинство, кроме Пригожина и Малофеева, которые мотивированы идеологически, очень недовольны. Вопрос как это недовольство может реализоваться в смену режима в России. Стимулом для этого есть санкции. Есть ли инструмент для реализации? В экономике говорят что, если есть стимул, то рано или поздно появится инструмент. Но "поздно" нас не устраивает. Нам нужно как можно скорее. У ФСБ есть раскол. Все случающиеся утечки идут оттуда. Они рискуют жизнью. Соответственно готовы поменять режим

Каждый день они теряют сотни миллионов долларов. Могут ли из-за этого как-то действовать? Или жизнь дороже?

Это может их стимулировать, но, конечно, что жизнь дороже. Они не умирают от голода, чтобы идти на отчаянные шаги. Мы можем только думать, как их тотальное недовольство может вылиться во что-то положительное для нас. Христо Грозев говорит, что в самом ФСБ есть раскол на этот счет. Что все случающиеся сливы исходят от самого ФСБ и данные получаем от них буквально в реальном времени. Они рискуют жизнью. Соответственно готовы поменять режим. Но нужно время, чтобы эти люди начали действовать. Мгновенно это не делается. Внезапно такое произойдет только где-нибудь в Африке, где за день могут захватить власть.

Однако есть один фактор, который работает очень быстро, хотя и непредсказуемо: эффект лавины. Члены тех иерархических "вертикалей", которые управляют Россией, верно служат пока видят перспективы. Как только они отдают себе отчет, что то, чему они служат скоро погибнет, случается как при конце СССР, либо при разрушении финансовой пирамиды. Каждый из участников пытается наперегонки ухватить что может и убежать. Либо перебежать к какому-нибудь будущему победителю. Поэтому "вертикаль" сыпется, как лавина, а все накапливающееся годами недовольство выплескивается ненавистью. Самое главное, что такой взрыв происходит гораздо раньше, чем система исчерпала все ресурсы. К сожалению, невозможно предположить, какой толчок эту лавину столкнет – это случается неожиданно.

Также есть санкции, которые бьют по промышленности в другой плоскости. К примеру, прекращение поставок чипов и другой высокотехнологичной продукции. Промышленность в РФ остановится?

Конечно, частично остановится, частично начнет безнадежно отставать. Это не даст результат быстро. Но это уже имеет психологический эффект. Люди видят, что крупные компании, которыми они гордились и имели производства в России, одна за другой выходят.

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Важный момент – закрытие воздушного пространства, о котором объявили 32 страны мира. И запрет на поставку в Россию самолетов и запчастей. Эти ограничения не только о путешествиях и отдыхе.

Отрасль авиаперевозок очень важна. Возможно, будет не убита, но очень пострадает. Сейчас у них большинство самолетов в лизинге - это мировая практика. Россияне говорят, что самолеты не вернут, потому что, мол, их резервы заморожены, то и они могут украсть. Ну ладно – полгода на этих самолетах могут протянуть. Но самолет такая вещь, которую нужно обслуживать, нужны запчасти. Нужна безопасность полетов, а ее там уже не будет. Наладить производство запчастей невозможно. Можно копии делать как когда-то совок. Но кто имеет автомобиль, тот знает, что на дорогих машинах "ходят" только оригинальные запчасти.

Ну они говорят, что будут разбирать одни самолеты для запчастей для других.

Да. Но есть запчасти, которые не бывают "применяемыми". К примеру, турбины. Отрабатывает свое время и все. И таких запчастей много. Будут предприятия-зомби, с другим качеством продукции, еще и устаревшей – ну, где-то как "Жигули" и ФИАТ

Более сотни мировых компаний уже заявили, что покидают РФ – останавливают производства, закрывают филиалы, заводы, магазины. Какой критический уровень безработицы там может быть? Есть информация, что хотят национализировать эти предприятия, чтобы люди имели работу.





Они могут их национализировать. Люди будут ходить на работу. Но это не будут те же предприятия, как раньше. Рыночная экономика хорошо работает потому, что товары и услуги производят именно предприниматели, есть идеология бизнеса. Конкуренция. Выживает самый лучший. А скопировать – это не получится. Будут предприятия-зомби, с другим качеством продукции, еще и устаревшей – ну, где-то как "Жигули" и ФИАТ. Более того, технологически там заводы и производства были привязаны к своим владельцам. К примеру, автомобилестроительный завод "Форд". Незначительную часть деталей производили в России. Остальные им привозили. И они складывали машины. Заменять им на аналогичные детали изготовленные где-нибудь? Это не будет работать. Изготовить деталь надо иметь определенную мощь, как завод, производящий эти детали десятилетия. Потому результата не будет. В конце концов, эти предприятия обанкротятся. А если экономика будет не рыночная, то они будут давить ресурсы из государства. Так было с предприятиями в Латинской Америке. Которые строили для импортозамещения. Из них успешными стали только несколько, а остальные закрылись.





Путин издал указ, которым можно будет национализировать имущество чиновников, если не доказано, откуда оно взялось честным путем. Так будут перекрывать дыры в бюджете?

Для него это очень опасная вещь. Ибо что касается популизма – на время это поднимет движение, мол наконец-то начали бороться с коррупцией. Но это работает недолго. Как и поддержка военной кампании в Украине. Я очень надеюсь, что это завершится позором для России. Но там идет борьба телевизора с холодильником. Телевизор будет рассказывать, что все очень хорошо, страна очищается, западный враг завидует, нам не надо западных благ и реформ. Мол либеральные реформаторы нажились. Все это сотрем. Но холодильник будет говорить, что это сказывается плохо на жизни.

А с другой стороны, это ударит по главному принципу, на котором держалась вертикаль у властей России. Это пирамида начальников, над которыми другие начальники. Которые держатся на том, что своих подчиненных коррумпированных шантажируют, а те держатся на том, что сдадут начальников. А тот, кто стоит наверху пирамиды, сам зарабатывает и дает зарабатывать. Когда он перестает им давать зарабатывать, это нарушение общественного договора. Если верхи лишают их возможности зарабатывать, то они будут саботировать приказы. Это значит, что система государственной власти в РФ может достаточно быстро посыпаться. Это приближает их конец, а не очищение.



Путин решился на это, потому что думал, что Запад будет снисходителен. Будет исходить из своих чисто материальных интересов

Их эксперты говорят, что в свое время в РФ попадали белорусские креветки и элитные сыры. Также будет ехать теперь казахстанская техника, таджикские автомобили. И они обыграют санкции через лазейки. Это реально?

Думаю, что нет. С креветками это была совершенно другая история, потому что запретила их импорт сама Россия – с целью наказать ЕС за санкции. Они снисходительно смотрели на то, что оно идет через Беларусь, потому что элитам не хотелось отказываться от этой продукции. Сейчас с этими санкциями все очень жестко. Если какая-нибудь третья страна решится передать России подсанкционный товар, то автоматически попадает под санкции тоже. Возможно, какие-то единичные случаи будут. Но вряд ли.

Если бы мир сразу отреагировал на аннексию Крыма санкциями хотя бы отдаленно такими суровыми как сейчас, то в Путина не было бы возможности даже сделать сейчас это. Или бы понимал, что не стоит это делать. Путин решился на это, потому что думал, что Запад будет снисходителен. Будет исходить из своих сугубо материальных интересов. Тогда они говорили, что нужно вводить санкции, но такие, чтобы себе не навредить: "Мы же не хотим страдать". А теперь они увидели, что то, что сделал Путин, это огромные последствия для мирового порядка. У европейцев изменились взгляды. Посмотрите на немцев – они на 180 градусов развернули свою политику. Россия стала токсичной. Даже более токсичной, чем Китай. Приближаться к РФ – это как к прокаженному

Китай может придти на выручку РФ?

Частно может. Но будет смотреть выгодно ли ему это. Китай в противостоянии с США хотел привлечь РФ на свою сторону. Долгое время была дискуссия – с кем будет Россия. Байден заигрывал с Путиным, хотел привлечь РФ на сторону Запада. Ему говорили умные люди, что по своим ценностям Путин является авторитарным режимом и по ценностям ближе к Китаю. Но еще до вторжения Байден угрожал отключением SWIFT, Путин говорил с Си Цзиньпином и говорил, что сделают свою систему расчетов. А на сегодняшний день Россия стала токсичной. Даже более токсичной, чем Китай. Приближаться к РФ – это как к прокаженному. Никто не желает сближаться. А еще Китай заинтересован в том, чтобы Россия распалась и получит огромные территории с природными богатствами. Это то, чего опасаются США. Поэтому Китаю лучше посидеть на берегу и подождать, пока по реке проплывет тело врага.





Бывшая президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что санкции не остановят Путина, какими бы они ни были.

Остановить его будет очень тяжело или невозможно. Сам он не остановится. Ушел ва-банк. Ему не простят не только с точки зрения Гааги, а не простят свои же. Поэтому будет идти до конца. Но от него могут наконец избавиться – на это главная надежда.