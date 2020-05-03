Резко выросли цены на тепличные огурцы

Дорожают тепличные огурцы. Фото: pixabay.com

Цены на тепличные огурцы выросли до 14-16 грн / кг, что в среднем на 36% дороже, чем неделей ранее.

Хотя в начале недели сохранялся понижательный ценовой тренд за низкого спроса, информирует east-fruit.com.

"Производители в этот период нередко снижали цены на тепличный огурец до 8-12 грн/кг, а некоторые из них и вовсе решили утилизировать свою продукцию, поскольку продажи по текущим ценам считали нецелесообразным" , - говорится в сообщении.

Однако уже ближе к середине недели торговая активность начала повышаться. Это и традиционное оживление спроса в преддверии праздников, и сокращением выборок в тепличных комбинатах из-за прохладной погоды.

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Информация о возобновлении работы продовольственных рынков еще больше усилила ажиотаж.

"На сегодняшний день цена на холмистые огурцы за неделю выросла в среднем в 1,5 раза", - отмечают аналитики рынка.

В Украине за время карантина выросли цены на мясо, картошку и гречку. А самым высоким спросом будут пользоваться овощи борщового набора и крупы. Этими наблюдениями поделились в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики".