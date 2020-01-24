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пятница, 24 января 2020 16:44

Решение в пользу Коломойского может означать санкции и свертывание сотрудничества с МВФ

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Решение в пользу Коломойского может означать санкции и свертывание сотрудничества с МВФ
Верховный суд принял решение в пользу Коломойского. Фото: Цензор.нет

Нынешняя власть действует в интересах Коломойского. Все обстоятельства указывают на то, что Зеленский, как и перед президентскими выборами предсказывали эксперты, является марионеткой олигарха, считает экономический эксперт Борис Кушнирук.

Так реагирует на решение Верховного суда Украины. 22 января отклонил жалобу Национального банка Украины (НБУ) об отмене решений судов первой инстанции по делу о взыскании земельного участка в Одесской области с ООО "Гаджибей", связанной с бывшим владельцем ПриватБанка Игорем Коломойским. Теперь НБУ обязан взыскать долги Коломойского со счетов уже государственного ПриватБанка. Это около 8 млрд грн, где личным поручителем выступает Коломойский. Также это отказ в удовлетворении всех исков НБУ к имущественным поручителям Приватбанка и его бывшего владельца.

"Коломойский получил влияние на Верховный суд после того, как нынешняя власть приняла решение о сокращении количества судей и его перезапуск. Теперь Коломойский сможет не возвращать долги, которые брал. Когда Верховный суд принимает такое, то это возлагает начало дублирования этого решения во всех других делах. Коломойский сейчас требует в киевских судах признать недействительными его поруки. Похоже, что эти следующие решения будут по этому образцу и по гарантиям, которые выдавались, олигарх сможет не платить", - говорит Борис Кушнирук.

Следующее заседание по такому делу состоится в одном из киевских судов 28 января.

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"Вероятно заседание перенесут и будут оттягивать, чтобы МВФ не отказал в транше. Скорее всего, в дальнейшем Украина будет сворачивать свое сотрудничество с МВФ, а западные партнеры, вполне возможно, начнут внедрять санкции. Это не произойдет за два-три месяца. Но к концу года не исключено, что дойдет и до этого ", - добавляет.

В НБУ отмечают, что, по закону Национальный банк, наделен правом как списывать средства со счетов банков-должников, так и обращать взыскание на заложенное имущество по финансовым и имущественным поручителей.
"Мы не согласны с решением Верховного суда и убеждены, что оно противоречит нормам действующего законодательства", - говорится в заявлении.

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