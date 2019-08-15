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Решение снизить цену газа для Луганской ТЭС спасет область от веерных отключений

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Решение снизить цену газа для Луганской ТЭС спасет область от веерных отключений
Директор департамента ЖКХ Луганской обладминистрации Виталий Сурай заявил, что для возобновления поставок угля на ТЭС необходимо строить железную дорогу. Фото: KP.UA

Благодаря принятию Кабмином решения о специальной цене газа для Луганской ТЭС, в области не будет веерных отключений.

Об этом сообщил директор департамента ЖКХ Луганской обладминистрации Виталий Сурай.

"Мы были инициаторами перед премьером принятия этого постановления из-за чрезвычайной ситуации – перехода ТЭС с угля на газ. Это необходимо, чтобы область осталась с электроэнергией, чтобы не было веерных отключений, потому что в случае ее остановки у нас более чем 50% - дефицит мощности. Это жизненно важное решение было принято", - отметил Виталий Сурай.

По его словам, сложная ситуация возникла из-за невозможности поставлять уголь станции по железной дороге (РФ заблокировала поставки угля на станцию). Для возобновления поставок угля на ТЭС необходимо строить железную дорогу.

"Вопрос строительства железной дороги связан с поставками угля. Это грузоперевозки, возможность пустить поставки угля на эту станцию. Потому что сегодня единственный путь – через РФ, со стороны Ростовской области. Это вопрос логистики, о котором еще в 2015 году говорили, соединить две ветки железнодорожные – одна из Станицы Луганской в сторону РФ, второй – Попасная-Купянск, между ними нет сообщения, они разъеденены, это стратегический вопрос, дорогу нужно строить. Тогда можно будет поставлять на станцию уголь", - рассказал Виталий Сурай.

Директор департамента ЖКХ Луганской обладминистрации считает, что без снижения цены газа для Луганской ТЭС в области были бы проблемы с энергоснабжением. "Решение о цене газа – очень важное. В конце августа у ТЭС есть платежи НАК "Нафтогаз Украины", а тот объем финансовых средств, которые она зарабатывает при продаже электроэнергии по максимальному тарифу, его недостаточно, был бы небаланс в платежах, "Нафтогаз" лишал бы номинаций, просто перекрыли бы газ, и область бы обесточили", - считает Виталий Сурай.

Как ранее сообщалось, Кабинет министров Украины 14 августа принял решение о снижении стоимости газа для Луганской ТЭС из-за чрезвычайной ситуации.

Напомним, Луганская ТЭС может получать уголь по железной дороге только с российской территории, потому что подъездов к электростанции по контролируемой украинскими властями территории нет. ТЭС обеспечивает электроэнергией север Луганской области, около 1 млн потребителей. С 29 июля Луганская ТЭС перешла на использование газа из-за отсутствия запасов угля вследствие введенного Россией ограничения на поставки угля в Украину.

Українські Новини
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