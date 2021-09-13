Развитие образования и энергосистем: Украина и Всемирный банк подписали соглашения на $411 млн

Во время встречи Шмигаля и Бьерде заключили два соглашения. Фото: kmu.gov.ua

Украина и Международный банк реконструкции и развития, который входит в группу Всемирного банка, заключили два соглашения на общую сумму $411 миллионов.

Соглашения касаются развития высшего образования и повышения устойчивости украинской энергосистемы. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Церемония подписания соглашения состоялась в присутствии премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и вице-президента Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анны Бьерде.

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Речь идет о следующих соглашения:

- Договор гарантии (Украина - Повышение устойчивости энергосистемы для европейской интеграции энергосети (Установка гибридных систем по производству электроэнергии в ЗАО "Укргидроэнерго") между Украиной и Международным банком реконструкции и развития, действующий от имени Фонда чистых технологий;

- Соглашение о займе (Проект "Совершенствование высшего образования в Украине ради результатов") между Украиной и Международным банком реконструкции и развития.

По словам Шмыгаля, $200 млн направят на развитие высшего образования, а $211 млн - на повышение устойчивости украинской энергосистемы для интеграции в европейскую энергосеть ENTSO-E.

Для получения второго транша "Займа на политику развития в сфере экономического восстановления" Всемирного банка Украина должна создать надлежащую макроэкономическую базу.

Всемирный банк готов выделить Украине $230 млн в декабре 2021 года в рамках глобальной инициативы COVAX. В мае 2021 года Министерство здравоохранения и Международный банк реконструкции и развития заключили соглашение о начале проекта "Экстренное реагирование на Covid-19 и вакцинация в Украине" на сумму около $90 млн.