Украина получит от Всемирного банка $230 млн на борьбу с Covid-19

Украина получит второй займ от Всемирного банка. Фото: epravda.com.ua

Всемирный банк готов выделить Украине $230 млн в декабре 2021 года в рамках глобальной инициативы COVAX.

Кроме помощи Covid-19, во время встречи министра финансов Сергея Марченко с региональным директором Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Арупа Банерджи говорили о реформе финансового и банковского сектора, реализацию пенсионной реформы в Украине и условия получения "Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления". Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

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В июле Минфин подтвердил поступление в Украину займа в $350 млн от Всемирного банка для системного проекта "Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления". На встрече стороны обсудили получения второго займа. Он будет направлен ​​на "зеленый переход" и реализацию реформ энергетического сектора. Работу над созданием проекта начнут 9 сентября.

Одним из приоритетов Минфина есть воплощение пенсионной реформы в Украине.

"Но для начала реализации этой реформы мы должны быть уверены, что имеем возможность контролировать эти процессы и гарантировать эффективность данной системы", - сказал Банерджи.

В мае 2021 года Министерство здравоохранения и Международный банк реконструкции и развития заключили соглашение о начале проекта "Экстренное реагирование на Covid-19 и вакцинация в Украине" на сумму около $90 млн.