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вторник, 15 июня 2021 10:22

Разрыв экономических связей с Беларусью: озвучили угрозы

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В Беларусь шло 20% украинского экспорта кондитерских изделий и треть экспортного пива.

Информация об остановке поставки бензина А-95 в Украину вызвала панику. В результате белорусский А-95 в Украину поставляют в меньших объемах.

"Нам надо было оценить, с чем имеем дело: это политика, экономика или технологические процессы. История с бензином - это были технологические процессы. Наблюдались попытки разыграть эту ситуацию в политическом контексте с белорусской стороны. Украинский бизнес, зависящий от импорта из Беларуси, активно просчитывает план Б на случай, если эти поставки вдруг прекратятся", - рассказал заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка в комментарии РБК-Украина.

Автор: Елена Луценко
  Белорусский А-95 в Украину поставляют в меньших объемах
Белорусский А-95 в Украину поставляют в меньших объемах

Ранее с Мозырского нефтеперерабатывающего завода по долгосрочным контрактам Украина покупала минимум 40 тыс. тонн бензина А-95.

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Украинский рынок быстро отреагировал на уменьшение поставок бензина А-95 из Беларуси, рассказывал в интервью Gazeta.ua директор "Консалтинговой группы" А-95" Сергей Куюн. В Украине увеличили поставки морем, завезли из Литвы 10 тыс. тонн бензина. На 5 тыс. тонн нарастил поставки Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Белорусы пообещали 20 тыс. тонн горючего, по словам эксперта. На июнь - начало июля для Украины этих объемов хватит.

Беларусь с 8 июня ограничила импорт украинских товаров. Касается кондитерских изделий, шоколада, соков, пива, древесностружечных и древесноволокнистых плит, обоев, туалетной бумаги, отдельных видов упаковки, кирпича, керамической плитки, стеклянных ампул, радиаторов и других изделий из черных металлов, сельскохозяйственной техники, стиральных машин и мебели.

Эти правила будут действовать полгода. Чтобы завезти такие товары, нужно получить разовую лицензию. До сих пор торговля между странами была свободная.

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Дата
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