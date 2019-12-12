Разрешили инвестировать больше валюты за границу: подробности

Физлица за границу в год могут инвестировать до 100 тыс. евро. Фото: ТСН

Нацбанк вдвое повышает электронный лимит для инвестиций физических лиц за границу - до 100 тыс. евро в год.

"Благоприятная ситуация на валютном рынке позволила сделать ряд шагов по смягчению валютного регулирования. Поэтому вдвое повышаем электронный лимит для инвестиций физических лиц за границу", - заявил глава НБУ Яков Смолий на брифинге 12 декабря.

Также с марта 2020 года Нацбанк меняет подход формирования банками обязательных резервов под привлеченные средства. Для резервов в гривне норматив снизят до нуля, в валюте - повысят до 100%.

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"Это не только будет способствовать снижению долларизации банковских вкладов. Также поможет быстрее удешевить гривневые кредитные ресурсы для населения и бизнеса", - подчеркнул Смолий.

Кроме того, до конца года и в первом квартале 2020-го регулятор планирует увеличить с $30 млн до $50 млн в день объемы покупки валюты на межбанке.

Нацбанк с 13 декабря снижает учетную ставку с 15,5% до 13,5%. Ставку снизили из-за укрепления курса гривны и замедление темпов инфляции. Так, в ноябре потребительская инфляция замедлилась до 5,1% в годовом измерении. Показатель оказался ниже, чем ожидал регулятор, сообщила пресс-служба НБУ.