Кредиты подешевеют: НБУ существенно снизил учетную ставку

Учетная ставка с 13 декабря составит 13,5%. Фото: Depositphotos

Нацбанк с 13 декабря снижает учетную ставку с 15,5% до 13,5%.

Ставку снизили из-за укрепления курса гривны и замедление темпов инфляции. Так, в ноябре потребительская инфляция замедлилась до 5,1% в годовом измерении. Показатель оказался ниже, чем ожидал регулятор, сообщила пресс-служба НБУ.

"В октябре-декабре основными источниками избыточного предложения валюты были поступления от украинского экспорта, в частности благодаря рекордному урожаю зерновых и масличных культур, и продажа средств от валютных привлечений государственных компаний", - подчеркнул глава НБУ Яков Смолий.

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По его словам, Нацбанк активно выкупал избыточную валюту для пополнения международных резервов. Причем покупал намного больше валюты, чем завозили нерезиденты.

"С начала 2019 года объем чистых валютных интервенций достиг более $5,5 миллиардов. Портфель нерезидентов вырос примерно на $4,3 миллиарда", - пояснил Смолий.

Учетная ставка - один из основных индикаторов экономики. Это процент, под который НБУ предоставляет кредиты банкам и, соответственно, ниже которого коммерческие банки не могут давать средства клиентам. Это один из ключевых инструментов управления инфляцией. Повышая учетную ставку, Нацбанк увеличивает стоимость кредитов и депозитов, чем стимулирует больше экономить. Снижение учетной ставки имеет обратный эффект и стимулирует людей больше тратить в конкретный момент, что влияет на рост цен.