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вторник, 01 декабря 2020 15:58

Разъяснили, от чего зависит размер пособия по безработице

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Разъяснили, от чего зависит размер пособия по безработице
Застрахованные лица, которые в течение года до регистрации безработицы имели страховой стаж менее 6-ти месяцев, имеют право на пособие по безработице в минимальном размере. Фото: pixabay.com

Размер выплат по безработице зависит от страхового стажа, основания прекращения трудовых отношений и размера зарплаты перед увольнением.

Выплаты не могут превышать 4-кратного размера прожиточного минимума, говорится в разъяснении Госслужбы занятости.

Безработным, чей страховой стаж в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации лица как безработного, составляет более 6-ти месяцев, размер выплат определяется в процентах к их средней зарплате в зависимости от страхового стажа: до 2 лет - 50%; 2-6 лет - 55%; 6-10 лет - 60%; свыше 10 лет - 70%.

Застрахованные лица, которые в течение года до регистрации безработности имеют страховой стаж менее 6 месяцев, имеют право на пособие по безработице в минимальном размере.

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В Украине пенсию рассчитывают из показателя средней зарплаты. Однако, если в течение 35 лет получать минималку, выплата составит всего 1750 грн.

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