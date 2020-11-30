Подсчитали, какую пенсию можно получить с минимальной зарплатой

Если в течение 35 лет получать минималку, выплата составит всего 1750 грн. Фото: pixabay.com

В Украине пенсию рассчитывают из показателя средней зарплаты. Однако, если в течение 35 лет получать минималку, выплата составит всего 1750 грн.

Формула расчета есть в законе "Об общегосударственном обязательном пенсионном страховании". Среднюю зарплату по стране по данным Пенсионного фонда за 3 года умножают на стаж в годах, на 1% и на соотношение собственной зарплаты к средней, рассказывает Obozrevatel.

Получая минимальную зарплату, это соотношение будет на уровне 0,5. При этом как средняя зарплата за 3 года учитывается ее размер по данным ПФУ, который учитывает только те суммы, из которых сплачивают единый социальный взнос. Со средней зарплатой можно рассчитывать на пенсию в размере 3,5 тыс. грн.

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Также стоит отметить, что чем меньше стаж, тем меньше будет выплата.

Самую большую пенсию в Украине получают в Киеве - 4676 грн; наименьшую - в Тернопольской области - 2619 грн.

В Украине от 1 декабря 2020 возрастет прожиточный минимум, что предусмотрено государственным бюджетом. Соответственно вырастут и привязаны к нему выплаты - зарплаты, пенсии и государственные пособия.