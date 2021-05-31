Рассматривают варианты разделения Приватбанка - министр

Приватбанк в будущем будет приватизирован. Для этого рассматривают варианты разделения банка.

Автор: Еленга Луценко На Приватбанк приходится 20% всего банковского рынка

"Мы готовы говорить о приватизации Приватбанка. Обременения с предыдущими владельцами и возможные судебные иски не дают возможности найти серьезного институционального инвестора в это учреждение. Поэтому рассматриваются варианты возможного разделения. Они пока обсуждаются, нет никаких концептов или направлений движения. Мы на данном этапе только оцениваем возможности, чтобы на рынке была благоприятная ситуация, чтобы мы нашли серьезных инвесторов. И только тогда об этом можно будет говорить серьезно ", - сказал министр финансов Сергей Марченко в эфире одного из телеканалов, пишет finbalance.

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55% банковского сектора Украины принадлежит государству. На Приватбанк приходится 20% всего банковского рынка. За пять лет государство планирует уменьшить свою долю до 25%.

Государственный Приватбанк начнут готовить к продаже после завершения кризиса через Covid-19, говорят в Нацбанке. Финучреждение заинтересованы приобрести международные инвесторы из США и Европы.