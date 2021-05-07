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пятница, 07 мая 2021 12:57

Нацбанк рассказал, когда продадут Приватбанк

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Нацбанк рассказал, когда продадут Приватбанк
Приватбанк будут готовить к продаже после стабилизации экономики. Фото: Елена Луценко

Государственный Приватбанк начнут готовить к продаже после завершения кризиса из-за Covid-19, говорят в Нацбанке. Финучреждение заинтересованы приобрести международные инвесторы из США и Европы.

"Подготовка к выходу государства из капитала банков начнется после того, как будет достигнуто стабильное восстановление экономики. Когда реальный ВВП Украины будет расти на протяжении двух кварталов подряд. В первом квартале 2021 экономика Украины, согласно прогнозам, продолжила падение", - сообщили в Национальном банке Украины на запрос hromadske.

Нацбанк озвучил требования к инвесторам: они должны иметь безупречную деловую репутацию, удовлетворительное финансовое и имущественное состояние, прозрачную структуру собственности.

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55% банковского сектора Украины принадлежит государству. На Приватбанк приходится 20% всего банковского рынка. За пять лет государство планирует уменьшить свою долю до 25%.

Приватбанк был национализирован решением правительства в декабре 2016 года.

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