Расскажи об этом куму: Нацбанк объяснил, как переводить деньги после 28 апреля

Украинцы могут переводить с карты на карту любые суммы, как это делали раньше. Фото: pixabay.com

С 28 апреля финансовый мониторинг по платежам украинцев усилили. В то же время большинство граждан изменений не почувствуют.

Чтобы лучше разобраться в нововведениях, Национальный банк предлагает видеоролик.

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Украинцы могут переводить любые суммы с карты на карту, как это было раньше. Ведь они идентифицированные банком клиенты.

Если надо перевести через терминал более 5 тыс. грн, вставьте в устройство свою банковскую карточку. Иначе средства придется переводить через кассу банка. Там попросят предъявить паспорт. Однако это касается исключительно платежей на сумму более 5 тыс. грн.

28 апреля вступил в силу закон "О предотвращении и противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения" от 6 декабря 2019 года. Поэтому финансовый мониторинг в стране усилили.