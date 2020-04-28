Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга

Денежные переводы с карты на карту будут проходить в обычном режиме. Фото: pexels.com

В Украине изменились требования к осуществлению платежей и перевода средств. 28 апреля вступил в силу закон "О предотвращении и противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения" от 6 декабря 2019 года.

Денежные переводы с карты на карту будут проходить в обычном режиме. В то же время, чтобы перевести более 5 тыс. грн. через терминал или кассу банка понадобится паспорт. Идентификация плательщика не требуется при оплате коммунальных услуг, обязательных платежей. Также уплате кредита в сумме до 30 тыс. грн.

Gazeta.ua спросила экспертов о последствиях нововведений для украинцев.

Александр Охрименко, экономист:

Украинцы по-прежнему могут перечислять с карты на карту любые суммы. Банки уже имеют необходимую информацию о клиенте. Это и паспортные данные, и идентификационный код.

"Правда, если ваш платеж превышает 400 тысяч гривен, то в банк необходимо предоставить документы, чтобы подтвердить источник происхождения этих денег. Кроме того, изменения коснутся наличных платежей. Если не хотите пользоваться современными технологиями и перечислять средства с карты, а идете к терминалу, то за раз можно перевести не более 5 тысяч гривен. Если нужно больше, идете в кассу банка и вносите наличными необходимую сумму. Обязательно предъявляете паспорт. Без документов этого сделать не удастся. С другой стороны, мало кто знает, что терминалы уже давно настроены на лимит в 5 тысяч гривен. Человек обычно вносит меньшие суммы", - объясняет экономист.

Добавляет, что банковскую карточку могут заблокировать, если вы покупаете несанкционированные лекарства или перечисляете средства в интернет-казино. Но эти правила действуют давно.

Терминалы уже давно настроены на лимит в 5 тысяч гривен

Алексей Лупоносов, финансовый аналитик:

Государство хочет контролировать платежные операции, более 5 тыс. грн. Фактически планирует залезть в карман каждому украинцу, говорит аналитик.

"Во всем мире есть понятие карманных денег. Это средства, которые не облагаются и у есть каждого рядового гражданина. В некоторых развитых странах такая сумма составляет $1-4 тысячи. В Украине почему-то решили, что эта сумма должна быть ограничена 5 тысячами гривен, а это $200. Это не поможет обуздать "теневую" экономику. Сначала выяснят, сколько денег тратят граждане. По этим данным сформируют базы, где будут сравнивать официальные доходы и расходы украинцев. Через год будут спрашивать о происхождении средств", - объясняет Лупоносов.

По его словам, усиливать финансовый мониторинг во время карантина неуместно.

"Многие остались без работы и официального дохода. Государственные банки сворачивают программы кредитования. Люди все чаще занимают деньги друг другу. Тратят свои заначки. Покупки делают преимущественно через интернет, потому что большинство магазинов закрыты. Заробитчане, которые остались за рубежом, продолжают присылать средства домой. А государство хочет заняться двойным налогообложением. Планирует собирать платежи с тех денег, за которые уже все оплатили", - говорит аналитик.

Усиливать финансовый мониторинг во время карантина неуместно

Андрей Новак, экономист:

Финансовая дисциплина среди граждан вырастет.

"Правда в серьезной борьбе с теневой экономикой нововведения не помогут. Ведь основная ее часть - это использование оффшорных схем. Конечно, есть зарплаты "в конвертах". Но по сравнению с оффшорами, это мизерная часть экономики "в тени", - говорит Новак.

По словам экономиста, больше будут контролировать тех, кто обязан подавать декларацию. Например, государственных чиновников.

Алексей Кущ, эксперт по вопросам экономики Института Growford:

Вырастет контроль за идентификацией клиента и риск-ориентированными операциями. Это в основном коснется публичных лиц, предпринимателей, которые перечисляют средства через терминалы.

С помощью терминалов украинцы рассчитываются за товары, услуги, переводят деньги на различные банковские счета

"Это отразится на "серой" экономике, в том числе "теневых" расчетах между населением. Мы же понимаем, что с помощью терминалов украинцы рассчитываются за товары, услуги, переводят деньги на различные банковские счета. Таким образом власти планируют уничтожить традиционные схемы выплаты неофициальных зарплат", - объясняет экономист.

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По его словам, усиление финансового мониторинга осенью откорректирует экономические кризис.

"Если государство захочет стимулировать экономическую активность, вынужденно будет выбрать путь финансовых послаблений. Это позволит улучшить положение самозанятых украинцев", - подытожил Кущ.

С февраля 2020-го полиции, налоговой, прокуратуре, Службе безопасности, антикоррупционного бюро и Государственном бюро расследований упростили доступ к банковской тайне. Больше не нужно решение суда, чтобы получить информацию о счетах предпринимателей и физлиц. Достаточно направить письменный запрос в банк. Банкиры не обязаны предупреждать владельцев счетов, что их деньгами интересовались.