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четверг, 11 марта 2021 21:10

Рассказали, сколько украинцы берут ипотечных кредитов и по каким ставкам

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Рассказали, сколько украинцы берут ипотечных кредитов и по каким ставкам
За январь было выдано 444 кредита. Фото: pexels.com

В январе 2021 года средневзвешенная эффективная процентная ставка по новым ипотечным кредитам снизилась. На вторичном рынке недвижимости с 14% до 13,8%, на первичном с 16,9% до 15,9%.

Всего за январь было выдано 444 кредита на общую сумму 326 млн грн. При этом 82% кредитов оформлялось именно на вторичном рынке, сообщил Национальный банк Украины.

По сравнению с декабрем 2020 года, объем выдачи новых ипотечных кредитов снизился на 37%.

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"Это сезонный эффект, поскольку по сравнению с январем 2020 году объем новой ипотеки все же увеличился на 85%", - пояснили в НБУ.

Вырос средний размер кредита на приобретение жилья - до 734 тыс. Гривен. На первичном рынке этот показатель - 881 тыс. Грн, на вторичном - 708 тыс. Грн.

Рынок ипотечного кредитования все еще очень концентрированный. Более 85% новых сделок заключили пять банков.

С 1 марта стартовала программа выдачи доступной ипотеки под 7%. Чтобы получить квартиру, нужно выполнить ряд условий и оплатить минимальный взнос.

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