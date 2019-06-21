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пятница, 21 июня 2019 12:14

Рассказали, как изменилась средняя зарплата украинцев

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Автор: obozrevatel.com
  Рост зарплат украинцев
Рост зарплат украинцев

В апреле этого года средняя заработная плата в частном секторе выросла до 11,6 тыс грн.

Во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщили, что с апреля инфляция находилась на уровне 8,8%. Зато зарплаты выросли.

"Сайты поиска работы говорят, что в частном секторе в апреле 2019-го средняя зарплата составляет почти 440 долларов в эквиваленте по курсу Нацбанка. Таким образом получается, что частный сектор улучшил свои дела и имеет возможность платить высокие зарплаты ", - сообщил вице-премьер-министр и министр экономического развития и торговли Степан Кубов.

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В дальнейшем правительство планирует выровнять доходы украинских семей. Также хотят вводить меры по энергоэффективности. Они должны поддерживать украинское производство благодаря низкой себестоимости нашей продукции.

"В перспективе мы должны сформировать сильный средний класс в Украине", - добавил Степан Кубов.

Управляющий частного инвестиционного фонда на фондовом рынке США Владимир Компаниец заявил, что в апреле 2019 средняя заработная плата в Украине составила 10269 грн, что свидетельствует о приросте 21,10% в год.

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