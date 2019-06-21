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пятница, 21 июня 2019 11:40

Почему столичный админсуд не имел права отменять национализацию ПриватБанка

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Почему столичный админсуд не имел права отменять национализацию ПриватБанка
Национальная академия правовых наук Украины дала экспертное заключение об отмене национализации ПриватБанка. Фото: Privatbank

Окружной админсуд Киева не имел права отменять национализацию ПриватБанка по иску олигарха Игоря Коломойского.

Национальная академия правовых наук Украины заявила об этом в своем экспертном заключении, передает НВ Бизнес.

Истец как акционер потерял право контролировать органы управления в связи с переходом банка к государству.

Признанный недействительным договор купли-продажи акций банка от 21 декабря 2016 года, заключенный между акционерами ПриватБанка и государством в лице Министерства финансов Украины в пределах национализации является не административным, а хозяйственным договором. Спор является корпоративным и должен решаться в суде по месту нахождения компании.

"Учитывая то, что административный суд явно считает, что оспариваемый договор является административным, Национальная академия правовых наук Украины выражает свое мнение по административно-правовой природе договора, условиями которого предусмотрен вывод с рынка неплатежеспособного банка с участием государства способом, предусмотренным статьями 39 , 41-1 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц"", - говорится в заключении.

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Полномочия Фонда гарантирования вкладов физлиц является элементом отношений представительства, которые лишены административно-правового характера.

"Заключение договоров уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов физических лиц от имени связанных лиц такого банка о приобретении акций дополнительной эмиссии неплатежеспособного банка за счет обремененных обязательств неплатежеспособного банка перед такими лицами в пользу Фонда имеет частно-правовую природу", - говорится в заключении.

Нацбанк в Верховном суде обжаловал решения судов о незаконности проведения проверки Приватбанка перед его национализацией. 13 мая Шестой апелляционный админсуд отклонил апелляционную жалобу регулятора на решение Окружного админсуда Киева от 2 марта 2018 об удовлетворении иска бывшего акционера ПриватБанка кипрской компании Triantal Investments Ltd, сообщили в пресс-службе НБУ.

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21
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