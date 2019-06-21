Бизнесмен Кузяра будет отвечать за поставки угля из ДНР и ЛНР

Бизнесмен Сергей Кузяра может стать специалистом, который будет отвечать за поставки угля с оккупированных территорий Донбасса. Фото: The Insider

В команде Владимира Зеленского может появиться специалист, отвечающий за поставки угля из оккупированных территорий Донбасса – бизнесмен Сергей Кузяра.

О своих планах стать частью команды президента Кузяра заявил в интервью.

По его словам, на данный момент он не является должностным лицом при новой власти, однако готов работать в сфере, которая ему близка – поставки угля.

"Я готов и инициировать, и предлагать свои услуги. Но пока нет предмета для разговора. Пока все занимаются выборами. В политику я точно не иду. А в прикладных, практических вопросах готов помогать. И президенту, и новой команде – всем. Потому что считаю, что за последние 5 лет мы много потеряли, если не сказать прямо – разрушили", - отметил бизнесмен.

По его словам, основой энергетической реформы должна стать приватизация государственных шахт. Говоря о поставках угля из оккупированных территорий на Донбассе, Сергей Кузяра заявил, что с приходом новой власти в этом процессе начались подвижки.

"Меня обнадежили те слова, которые сказал Леонид Данилович, который начал заниматься Минским процессом. Я думаю, что это вопрос времени. И если предприятия на временно неподконтрольной территории начнут возвращаться их владельцам, соответственно, экономические связи будут восстанавливаться. Это было бы плюсом для Украины и дало бы понимание людям, которые живут на неподконтрольной территории, что они нужны, что их никто не бросил", - подчеркнул Кузяра.

Бизнесмен уверен, что реинтеграция Донбасса – это дело времени, однако уклонился от ответа, на какие уступки при этом придется пойти Украине.

В качестве альтернативы поставок угля из Донбасса Сергей Кузяра назвал европейский антрацит – например, из Испании, а также из ЮАР и Мозамбика.

"Я предлагал какое-то время назад, поскольку продолжаю этими вопросами заниматься как бизнесмен. Но все эти варианты - более дорогие. Так сложилось, что даже с учетом доставки по железной дороге российский уголь для нас более приемлемый в качестве замещения донбасского. Но я надеюсь, что мы восстановим поставки из Донбасса", - резюмировал Сергей Кузяра.

Как сообщалось, с 1 июня 2019 года поставки угля и нефтепродуктов из России в Украину ограничены и осуществляются только при наличии специальных разрешений. В условиях российской энергоблокады Украина вынуждена искать альтернативных поставщиков угля.