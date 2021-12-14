Рада установила новые требования к финкомпаниям с 2024 года

Установили новые требования для финкомпаний. Фото: uul.com.ua

С 2024 года в Украине будут действовать новые требования для компаний-поставщиков финансовых услуг.

Новый закон парламент принял 14 декабря. Он закрепляет терминологию рынка денежных услуг, требования и основные принципы деятельности финкомпаний; алгоритмы взаимодействия финансовой компании-поставщика услуг с клиентами; особенности осуществления государственного регулирования и надзора за предоставлением финуслуг и т.д.

Финансовые компании и ломбарды смогут выйти на рынок финансовых услуг Украины проще и быстрее. Упраздняется процедура регистрации компании в качестве финансового учреждения. Компания получит соответствующий статус вместе с предоставлением ей лицензии. Также, при необходимости, она сможет расширить перечень предоставляемых ею финансовых услуг, увеличив объем таких услуг в лицензии.

Парламентарии также упразднили понятие так называемого "исключительного вида деятельности". Для ломбардов и компаний это означает возможность осуществлять и другую хозяйственную деятельность, но с определенными ограничениями.

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Ломбарды смогут предоставлять определенные платежные услуги и торговать наличной валютой.

Участники рынка финансовых услуг смогут полностью сосредоточиться на своей непосредственной деятельности. Все другие функции, такие как ведение бухгалтерского учета, внутренний аудит и прочее, можно будет передать посторонним лицам на условиях аутсорсинга. Но об этом нужно будет известить регулятора, то есть Национальный банк.

НБУ также получил ряд новых полномочий. Регулятор будет иметь право применять к участнику рынка средства раннего вмешательства. Эти средства дадут финансовой компании информацию о возможных нарушениях закона. Цель – предупредить такие нарушения еще до их возникновения.

В итоге Нацбанк сможет создавать тестировочную платформу для технических инноваций, что создаст необходимые условия для их внедрения на рынке финансовых услуг Украины.

Парламент сегодня утвердил специальный налоговый режим для IT-компаний Дия.City. Он вводится с января 2022 года. Налоговая нагрузка для таких компаний снизится в 5 раз по сравнению с общей системой налогообложения, говорят авторы законопроекта.