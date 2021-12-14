Парламент утвердил налоговый режим Дия.City. Фото: city.diia.gov.ua

Парламент разрешил ввести специальный налоговый режим для ИT-компаний Дия.City. Он вводится с января 2022 года.

Соответствующий закон Верховная Рада Украины приняла сегодня, законопроект №5376 содержал положения о налоговой нагрузке на резидентов Дия.City.

Проект Дия.City предусматривает специальный правовой режим для ИT-отрасли. Для компаний-резидентов Дия.City будут действовать специальные условия налогообложения, новые формы и варианты сотрудничества работника с компанией и отдельный порядок взаимодействия с государственными контролирующими органами.

Налоговый спецрежим для Дия.City предусматривает налоговые льготы для ИT-компаний, которые они выберут по собственному желанию. По словам авторов законопроекта, налоговая нагрузка для таких компаний уменьшится в 5 раз по сравнению с общей системой налогообложения.

Налоговые новации для компаний-резидентов Дия.City можно условно разделить на три группы – по налогам на доходы работников и гиг-специалистов (альтернатива ФЛП); налогообложение прибыли компании; налогообложение дивидендов.

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Доходы работников компаний будут облагаться налогом по таким ставкам – налог на доходы физических лиц 5%; военный сбор 1,5%; минимальный ЕСВ 22%.

Компании смогут выбрать налог на выведенный капитал 9%, или же налог на прибыль 18%.

Дивиденды – получатели дивидендов смогут уплачивать налог на доходы физических лиц по нулевой ставке в случае получения выплат по ним не чаще раза в два года. Также физические лица получат право на налоговую скидку при покупке акций компании-резидента Дия.City.

Президент Владимир Зеленский 1 декабря объявил о создании в Украине мощнейшего ИT-хаба в Центральной и Восточной Европе. За пять лет Дия.City позволит увеличить объем ИT-рынка вдвое, заявил президент. Основной закон №1667-IX о Дия.City принят парламентом и подписан президентом летом.