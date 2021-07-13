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вторник, 13 июля 2021 21:40

Три десятка айтишников против создания для них особых условий в "Дия Сити"

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Три десятка айтишников против создания для них особых условий в &quot;Дия Сити&quot;

Под стенами Верховной Рады 13 июля прошел небольшой митинг против внедрения в стране спецрежима для ИТ-отрасли "Дия Сити". Протестующие считают, что индустрии не нужны особые налоговые и правовые условия, поскольку она и так успешно развивается.

Участники протеста, которых насчитывалось чуть больше 30 человек, недоумевали, почему государство решило стимулировать ИТ-отрасль, а не какие-нибудь другие секторы экономики.

Они опасаются, что их насильно заставят вступать в "Дия Сити", несмотря на то, что проектом закона о спецрежиме предусмотрено добровольное резидентство.

Как пояснил разработчик, пожелавший остаться неизвестным, IT-компании придумали "Дия Cити" для того, чтобы получать сверхдоходы. "Они выдают поддержку бизнеса за поддержку отрасли", - возмутился он. "Я не верю власти" - заявил еще один участник митинга, не назвавший своего имени. Участники акции сказали, что уедут из страны, если будет принят закон о "Дия Сити".

Организатор акции, студентка Алена, представилась как Java-разработчик и рассказала, что у акции нет централизованного координатора, и это стихийное движение, которое не зависит ни от какой компании и никем не проплачено.

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