$12 млрд, 450 тыс. рабочих мест - Зеленский анонсировал революцию на IT-рынке

Президент Владимир Зеленский объявил о создании в Украине самого мощного IT-хаба в центральной и восточной Европе.
Об этом он сказал в Верховной Раде, сообщает Gazeta.ua
"Уже сейчас открыть ФЛП можно за 10 минут. Видеть и заполнять декларацию, платить налоги. Мы строим собственный бизнес независимо от чиновников, где учтены все пожелания бизнеса. Для этого мы наконец-то запускаем "Дія Сіті", которая позволит создать в Украине самый мощный IT -хаб в центральной и восточной Европе.
У украинцев будет возможность быстро реализовывать самые масштабные, инновационные, бизнес идеи", - сказал Зеленский.
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За 5 лет "Дія Сіті" позволит увеличить объем IT-рынка вдвое, заявил президент.
"И будет составлять около 12 миллиардов долларов. А количество рабочих мест – до 450 тысяч", – сказал Зеленский.
Также заявил о планах по электронной переписи населения, электронному голосованию.
Перепись состоится в сотрудничестве с Apple в феврале 2023 года.
Ранее президент заявлял, что Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple.
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