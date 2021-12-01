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среда, 01 декабря 2021 11:08

$12 млрд, 450 тыс. рабочих мест - Зеленский анонсировал революцию на IT-рынке

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$12 млрд, 450 тыс. рабочих мест - Зеленский анонсировал революцию на IT-рынке
Объем IT-рынка увеличится вдвое, заявил Зеленский.

Президент Владимир Зеленский объявил о создании в Украине самого мощного IT-хаба в центральной и восточной Европе.

Об этом он сказал в Верховной Раде, сообщает Gazeta.ua

"Уже сейчас открыть ФЛП можно за 10 минут. Видеть и заполнять декларацию, платить налоги. Мы строим собственный бизнес независимо от чиновников, где учтены все пожелания бизнеса. Для этого мы наконец-то запускаем "Дія Сіті", которая позволит создать в Украине самый мощный IT -хаб в центральной и восточной Европе.

У украинцев будет возможность быстро реализовывать самые масштабные, инновационные, бизнес идеи", - сказал Зеленский.

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За 5 лет "Дія Сіті" позволит увеличить объем IT-рынка вдвое, заявил президент.

"И будет составлять около 12 миллиардов долларов. А количество рабочих мест – до 450 тысяч", – сказал Зеленский.

Также заявил о планах по электронной переписи населения, электронному голосованию.

Перепись состоится в сотрудничестве с Apple в феврале 2023 года.

Ранее президент заявлял, что Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple.

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Дата
01
декабря

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