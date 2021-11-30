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вторник, 30 ноября 2021 13:58

Украина проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple - Зеленский

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Украина проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple - Зеленский
Детали подписанного меморандума между Apple и Минцифрой пока неизвестны. Фото: twitter.com/ZelenskyyUa

Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с компанией Apple.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Twitter.

Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписали 30 ноября.

"Сегодня подписали важный меморандум о взаимопонимании между Минцифрой и технологическим гигантом Apple. Цифровизация - безусловный приоритет для нашего государства", - написал Зеленский.

Детали меморандума пока неизвестны.

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Всеукраинская перепись населения состоится в 2023 году. Бюджетный комитет Верховной Рады согласовал выделение 82,4 млн. грн. на его подготовку. Перепись будут проводить волонтеры с помощью планшетов и смартфонов. Часть людей сможет самостоятельно предоставить информацию в интернете.

В 2020-м пробную перепись населения провел тогдашний министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет. Использовал преимущественно данные Пенсионного фонда и мобильных операторов. Определил, что в Украине проживает 37,289 млн человек. Полноценную перепись в последний раз проводили в 2001 году. Показала, что в государстве 48,457 млн граждан.

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Дата
30
ноября

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