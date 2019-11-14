Рада поддержала продажу земли в интернете

Государственную и коммунальную землю предложили продавать только на торгах. Фото: "5 канал"

В Верховной Раде предложили продавать государственную и коммунальную землю только на торгах.

Нардепы в первом чтении поддержали законопроект № 2195, который предлагает разрешить продажу земли на электронных аукционах, передает РБК-Украина.

Земельные участки государственной и коммунальной собственности предлагают продавать исключительно через электронные аукционы в электронной торговой системе в режиме реального времени. Согласно результатам торгов будет заключаться договор купли-продажи, аренды, суперфиция, эмфитевзис с победителем, который предложил наивысшую цену за участок.

Земельные торги будут проводиться в соответствии с договором между организатором и оператором электронной площадки.

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Дополнительно предложили автоматизацию таких процессов, как ставки участников торгов, подачи заявок на участие и публикации всех документов, касающихся торгов и земельных участков.

Верховная Рада в первом чтении поддержала отмену запрета на продажу земли сельскохозяйственного назначения. "За" проголосовали 240 депутатов, "против" - 52. 227 голосов дала "Слуга народа", еще 13 - внефракционных.