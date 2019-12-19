Рада отложила штрафы для евроблях

Штрафы отложили до 31 декабря. Фото: konkurent.in.ua

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект об отсрочке штрафов за ввоз "евроблях" до 31 декабря 2019 года.

За него проголосовали 285 народных депутатов, сообщает "Экономическая правда".

Ко второму чтению нардепы подали 16 поправок, из них учли 11.

"Цель законопроекту - отсрочка вступления в силу усиленных административных санкций за нарушение таможенных правил, предусмотренных ст. 470 и 481 Таможенного кодекса Украины", - сказал народный избранник от "Слуги народа" Александр Ковальчук.

Бесплатно выехать за границу на автомобиле с европейскими номерами можно, только предварительно его растаможив.