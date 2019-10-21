Чего ожидать владельцам "евроблях" на таможне

"Евроблях" штрафуют на таможне Фото: mashyna.com.ua

Бесплатно выехать за границу на автомобиле с европейскими номерами можно, только предварительно его растаможив.

При вывозе нерастаможенной машины за пределы территории Украины, будут применять штрафы, сообщает юридическая компания "Дорожный Адвокат" в Facebook.

"Отсрочка применяется только при условии осуществления таможенного оформления автомобилей для их свободного обращения на таможенной территории Украины, то есть при условии растаможки", - говорят в компании.

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Превышение срока временного ввоза или транзита более чем на 30 суток или потеря этих автомобилей, предусматривает штраф 170 тыс. грн или их конфискация.

Юрист добавил, что при пересечении границы таможня массово выписывает протоколы на "евробляхи", которые украинцы пытаются вывезти "назад" за границу. Автомобили временно изымают.

Законопроекты 2078 и 2078-1, предусматривающие отсрочку экологических норм "Евро-6" уже с 1 января 2020 года, получили отрицательное заключение Главного научно-экспертного управления Верховной Рады.