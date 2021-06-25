Рада готовит новые налоги, которые ударят по карману каждой семьи

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект № 5600. Он предусматривает новый механизм уплаты налогов.

Его принятие может ударить по отрасли птицеводства. Цены на мясо птицы и яйца существенно возрастут.

Автор: Елена Луценко Цены на мясо птицы и яйца существенно возрастут

"За последние 12 месяцев за счет подорожания кормов, в структуре себестоимости мяса птицы и яиц составляют 60-65 процентов, мясо птицы возросло в цене на 20-25 процентов. На куриное филе превысила рубеж в 100 гривен за килограмм, а стоимость десятка яиц за аналогичный период почти удвоилось, достигнув 30 гривен в январе-феврале 2021 года", - рассказал исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко в комментарии AgroPortal. ua.

В законопроекте № 5600 предлагают усилить налоговую нагрузку на агропроизводителей, а больше всего - на представителей отрасли птицеводства. В течение 2021 год цена на мясо птицы может вырасти на 30%, а стоимость десятка яиц - на 25%, приблизившись к 35-37 грн.

"Любые налоговые нагрузки или внедрение дополнительных контролирующих инструментов в налоговой политике приводят к потере бизнесом части прибыли, в данном случае в размере 18 процентов. Это лишит украинские предприятия возможности в будущем инвестировать в модернизацию и расширения производства. Второй момент - рост цены на продукцию для потребителя, которое, при условии принятия законопроекта № 5600, тоже неизбежно", - рассказал операционный директор "Снятинской птицефабрики" Максим Федосеев в комментарии AgroPortal.ua.

Автор: Елена Луценко К концу года стоимость яиц может приблизиться к 37 гривен за десяток

Производители не исключают, что к концу года потребители будут покупать тушки куриные за 72 грн/кг. В декабре 2020 года они стоили 55,96 грн/кг. Филе куриное - по 115 грн/кг (в декабре 2020 - 91,71 грн/кг), а 10 яиц - 35 грн (в декабре 2020 - 27,48 грн/10 шт.).

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По сравнению с прошлым годом производство яиц в Украине уже сократилось на 22,4%, производство мяса птицы - на 7%. За последние два года прекратили свою деятельность 34 предприятия яичного направления и девять - по производству мяса птицы. 15 тыс. работников сократили. Об этом сообщили в ассоциации "Союз птицеводов Украины".

По состоянию на середину мая, цена яиц в Украине составляла 22,84 грн с НДС за 10 шт. Это на 39% больше, чем в прошлом году, сообщили в Минэкономики. Средняя цена яиц в Украине 26 апреля составила 35 грн за 10 шт. Часть магазинов перед Пасхой начали продавать их по акционной цене 27-28 грн. В начале апреля яйца стоили 40 грн и больше.