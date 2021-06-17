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суббота, 19 июня 2021 10:30

"Работники поехали в Польшу, а украинскую клубнику собирает сам фермер"

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19 июня в Украине отмечают День фермера. В этот день в 2003 году Верховная Рада приняла закон о фермерском хозяйстве. Профессиональный праздник начали в прошлом году.

В Украине зарегистрировано 47 тыс. фермерских хозяйств. Это 62% от общего количества субъектов, занятых в аграрном секторе.

Автор: Елена Луценко
  В Украине зарегистрировано 47 тысяч фермерских хозяйств
В Украине зарегистрировано 47 тысяч фермерских хозяйств

"В Украине есть хорошие фермерские хозяйства, которые обрабатывают 150-200 гектаров. Есть и на 80 гектарах очень хорошие хозяева. Мелкие фермеры не имеют полного набора техники. Они кооперируются, друг другу помогают. Уже изучили современные технологии, сеют качественные семена, собирают хороший урожай, объединяются и в этом я вижу выход - нужна кооперация. Тогда можно будет покупать дешевле семена, удобрения, топливо. Хорошего хозяина видно. Как приедете в село, понятно, где фермер живет. Он имеет хорошую усадьбу, сад. Вся его семья работает от зари до зари. Я с зятем, дочерью и старшим внуком, только начало светать, собирали клубнику в поле. Нет работников. Поехали в Польшу, а украинскую клубнику собирает сам фермер", - рассказал Gazeta.ua Василий Бурлака, председатель Полтавского областного объединения фермеров и частных землевладельцев имени Героя Украины, Героя Небесной Сотни Виктора Чмиленко.

Автор: Елена Луценко
  Большинство фермеров в Украине сеют кукурузу, пшеницу, подсолнечник и сою
Большинство фермеров в Украине сеют кукурузу, пшеницу, подсолнечник и сою

Фермерам нужна государственная поддержка.

"В Польше, Нидерландах выплачивают большие дотации своим товаропроизводителям. А у нас наоборот все делается, чтобы уничтожить фермерство. Прошла посевная. Нет никаких государственных программ, никто не заговорил о том, чтобы помочь. А сейчас идут проливные дожди. Кокая будут жатва, трудно сказать. Чиновники уже протрубили, что мы соберем в этом году большой урожай. Да, заказы на урожай хорошие, но позволит ли погода? В Одесской области в прошлом году была страшная засуха, государство средств не выделило на помощь. Газ и электроэнергия дорожают. Это соответственно ляжет и на продукцию, вырастут цены, потому что это составляющая. Налоговики фермерам руки выкручивают. Принятый закон по хранению топлива. Грозит 500 тысяч штрафа, если при проверке обнаружат топливо. А если фермер не имеет своего трактора или комбайна, он его орендует. Покупает заранее горючее, чтобы заправить технику. А это уже считается реализация", - говорит Василий Бурлака.

Автор: Елена Луценко
  Фермерам нужна государственная поддержка
Фермерам нужна государственная поддержка

Большинство фермеров в Украине сеют кукурузу, пшеницу, подсолнечник и сою. Потому что их можно продать дороже.

"Наше хозяйство сейчас собирает клубнику. Посеяли арбузы и помидоры. Овощи, кукурузу, пшеницу, ячмень, подсолнечник, сою. Самая основная проблема фермеров - это открытие рынка земли. Мы 30 лет хозяйничали. А сейчас в государстве война. Агрессор отобрал нашу территорию. Фермеры в Донецкой области, Луганской, в Крыму не могут хозяйничать или на что-то рассчитывать", - добавил фермер.

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Мелкие хозяйства рискуют остаться без земли после открытия рынка.

"Появится много покупателей земли - не фермеров. Это будут олигархи, которые имеют огромные состояния. 5-10 семей будутвладеть большим банком земли. А мелким фермерам, не будет ни помощи, ни защиты. Банки им кредитов не дадут, потому что нет залога и кредитной истории", - подытожил Василий Бурлака.

Украинские аграрии смогут получить упрощенный доступ к программам государственной поддержки.

"Вместо того, чтобы получать быстрые деньги на развитие, фермеры очень часто ожидают верификации и подтверждения, подходят ли они под ту или иную программу поддержки. Теперь система распределения государственной поддержки будет значительно быстрее и более прозрачной", - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
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Дата
19
июня

"Работники поехали в Польшу, а украинскую клубнику собирает сам фермер"

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