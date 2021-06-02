Кабмин упростил фермерам процес получения госпомощи

Правительство утвердило принципы работы Держагрореестру. Фото: agravery.com

Кабинет министров Украины утвердил принцип работы Государственного аграрного реестра.

Его отсутствие существенно тормозило процесс предоставления государственной поддержки украинским аграриям. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Украинские аграрии смогут получить упрощенный доступ к программам государственной поддержки.

Вместо того, чтобы получать быстрые деньги на развитие, фермеры очень часто ожидают верификации и подтверждения, подходят ли они под ту или иную программу поддержки. Теперь система распределения государственной поддержки будет значительно быстрее и более прозрачной", - отметил премьер-министр.

С 1 июля украинцы смогут покупать и продавать сельскохозяйственную землю. Если гражданин, у которого есть земельный пай в аренде, захочет продать его, то должен обратиться с соответствующим письмом к арендатору.