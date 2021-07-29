Работают горничными и на складах: украинские учителя летом едут на заработки в Польшу

Учителя из Украины летний отпуск тратят на заработки за рубежом. В этом году в Польше педагогов увеличилось на 15% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает польское агентство по трудоустройству Gremi Personal.

Автор: unsplash В Польше учителя зарабатывают 1800-2500 евро за время школьных каникул

За три месяца школьных каникул в Польше учитель может заработать 1800-2500 евро. Этого им достаточно для жизни в течение года. Педагоги работают на складах, в магазинах, на мясокомбинатах и ​​заводах с переделывания рыбы пишет OBOZREVATEL.

"Нам обещали повысить зарплату, когда заработает Новая украинская школа. Однако практически ничего не изменилось. Как-то моя родственница привела ко мне в первый класс дочь. Посмотрела, как я работаю, и предложила съездить на заработки. Говорит, ты на клубнике или на яблоках свою зарплату за весь учебный год заработаешь. У тебя 60 дней отпуска, попробуй. В прошлом году заработала около 2500 евро, надеюсь, что в этом году тоже. Это моя зарплата почти за весь учебный год. Конечно, работа нелегкая и отпуска у меня фактически нет, приезжаю и сразу иду в школу. Но совсем оставить школу не могу, я люблю детей. Поэтому разрываюсь", - рассказала Наталья Ференц из Закарпатья. Впервые на заработки в Польшу поехала 5 лет назад. С тех пор каждый год ездит за границу. Сначала работала на поле. Последние два года зарабатывает на заводе по переработке рыбы.

"Женщины работают горничными, на складах, в поле, пакуют рыбу и мясо. Учительница английского языка, например, рассказывала, что укладывала покупки в каком-то известном зарубежном магазине. Конечно, часть из них впоследствии уволилась с работы, потому что там они зарабатывают больше. Остальные сочетает поездки в ЕС и работу здесь. Нечему удивляться, пока не повысят зарплату нашим педагогам, они так и будут ездить туда-сюда", - рассказал анонимно директор школы на Львовщине в комментарии OBOZREVATEL.

"Я этим летом работаю на складе в большом супермаркете недалеко от Варшавы. Рано утром иду, уже почти полночь возвращаюсь. Поспала и снова на работу. Один выходной в неделю, но я готова и в выходной работать, чтобы уже больше получить денег. У меня дома двое детей и старенькая мама. Пока я не могу бросить все и постоянно ездить на заработки, потому что мама болеет, ей нужно помогать. Да и детей не хочу оставлять надолго, им с каждым годом требуется все больше времени уделять. Очень надеюсь, что они смогут потом поступить в вуз и устроиться в жизни лучше, чем я", - рассказала Кристина с Тернопольщины.

"А куда девать 60 дней отпуска? Лучше я деньги заработаю. На осенних каникулах, если не будет локдауна, съезжу в горы, отдохну. Моя мама медсестра в больнице, она тоже берет отпуск, собирает все отгулы за лишние смены и месяцев в два выезжает в Польшу на работу. Если ты не ленишься, то можно неплохо заработать", - рассказал Алексей, учитель истории во Львовской области. Этим летом работает на электромеханическом предприятии, на конвейере собирает детали электродвигателей.

Автор: Елена Луценко Учителя в Польше часто работают на складах, на заводах изготавливают детали

На сезонные заработки ездят не только учителя, но и медики из маленьких городков.

"Также на сезонные заработки и едут медики, обычно медсестры из небольших городков. Украинцы не претендуют на высококвалифицированную работу, поскольку их время пребывания там ограниченно - 2-3 месяца", - рассказал глава Всеукраинской ассоциации по международному трудоустройству Василий Воскобойник в комментарии OBOZREVATEL.

10% украинцев работают в сельском хозяйстве.

"Сейчас тенденция изменилась. Уже не так много украинцев работают в Европе в сельском хозяйстве. На сезонные работы выезжает около 10% соотечественников. Большинство предпочитают работать на складах, заводах, фабриках. Например, пакуют товары в онлайн-магазинах, работающих на конвейере, занимаются сортировкой", - добавил Воскобойник.

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За месяц учителя в Польше могут заработать 18 тыс. грн и больше. Берутся за любые работы на выходные и готовы выйти на полную смену.

Украина оказалась на первом месте в Европе по количеству заробитчан. Большинство работает нелегально. Больше всего трудоспособного населения, работающего за границей, украинцы. Об этом рассказал министр экономики Алексей Любченко во время форума "Украина 30. Трудовые ресурсы". Количество украинских трудовых мигрантов в 2020 году достигло 3 млн человек.