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четверг, 10 июня 2021 10:43

Работа в Чехии: кому заплатят 90 тыс.

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Чехия открыла тысячи вакансий для украинских заробитчан. Наибольший спрос на электриков, сварщиков и водителей.

Сварщик в Чехии может заработать 80-90 тыс. грн, сообщает work.ua.

У кандидата на должность должна быть виза или паспорт ЕС, опыт работы сварщиком от трех лет, опыт работы от двух лет полуавтоматической сваркой, сертификат или диплом сварщика. Возраст работника - от 22 до 60 лет.

Автор: Елена Луценко
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На сезонные работы в Германии берут исключительно граждан ЕС

Электрикам предлагают 75-85 тыс. грн зарплаты за месяц. Ищут украинцев в возрасте до 55 лет. Работодатели требуют от кандидата иметь опыт работы от двух лет, загранпаспорт и допуск не ниже третьего.

73 тыс. грн заработной платы может заработать водитель категории СЕ.

В разных странах мира работают около 5 млн украинцев. 50-60% из них - нелегально, сообщает Всеукраинская ассоциация компаний по международному трудоустройству.

В Германии трудовую визу не могут получить люди, которые не знают языка и не имеют подтвержденной квалификации. На сезонные работы берут исключительно граждан ЕС. Многие люди едут в Германию без трудовой визы и работают нелегально.

Нелегалы ​​не защищены местными законами и не имеют прав.

"В 2018 году Польшу поразил случай с украинцем. Мужчине, который нелегально работал на одном из производств, стало плохо. По приказу руководителя предприятия его просто вывезли подальше и оставили в лесу умирать. Нелегальная работа в России имеет еще большие риски. Это страна, в которой не уважают права своих граждан, а что уж говорить о правах украинцев, находящихся нелегально. Это может привести к тому, что у таких людей есть вероятность попасть в очень неприятные ситуации, когда их могут обвинить в чем угодно. Не забывайте, что между нашими странами идет война", - рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник в интервью OBOZREVATEL.

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Нелегальным работникам в Европе грозит штраф в несколько тысяч евро и дальнейший запрет въезда в страну на три-пять лет.

За год карантина в Польшу переехало 100 тыс. украинцев.

"Со 100 тысяч человек 40 тысяч прибыли в Польшу с целью постоянного места жительства только с января по апрель текущего года", - сообщил пресс-секретарь управления по делам иностранцев.

Украинцы в большинстве работают на неквалифицированных работах. Средняя зарплата составляет здесь 30 тыс.- 35 тыс. грн.

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10
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