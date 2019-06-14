Работа на лето: сколько платят в аграрной сфере

Больше всего работодатели готовы платить в Закарпатской области. Фото: АСС

Количество вакансий в сельском хозяйстве в июне выросла более чем вдвое. Ищут трактористов, разнорабочих, строителей. Самую высокую зарплату предлагают на Закарпатье - 11500 грн.

Также высокие зарплаты в Черкасской области - 10900 грн, Киевской - 10700, Житомирской - 10 тыс, Волынской - 10750 грн.

Самыми популярными являются трактористы, в среднем им предлагают 12 тыс. грн, по данным OLX Работа. Разнорабочим платят 8700, садоводам - 9100 грн. Нужны сезонные работники на сбор бузины. Обещают заплатить 50 тыс. грн. 30 тыс. предлагают технологам, которые готовы выращивать шампиньоны под Киевом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Продавцам зерна платят сто тысяч гривен в месяц

Больше всего работодатели готовы платить в Закарпатской области, но трудоустроиться там непросто. Количество вакансий наименьшее по Украине. Наиболее оптимальное соотношение зарплаты и предложений в Киевской, Черкасской и Житомирской областях.

В Украине ускорился поток кадров. Некоторые за год успевает сменить несколько работ. Преимущественно это молодежь в возрасте от 20 до 30 лет.