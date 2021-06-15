Путешествие в Анталию - украинцы бьют рекорды по посещаемости

За первую неделю июня турецкий курорт Анталию посетили 59 тыс. украинцев. Это на 50% больше, чем до пандемии в 2019 году.

Автор: Елена Луценко Самое большое количество пассажиров прибыло из Украины — 59 тысяч

"С первой недели июня наблюдаем рост. Мы обслужили 120 тысяч пассажиров за первые восемь дней. Мы достигли 22 процентов показателя 2019 года. За это время самое большое количество пассажиров прибыло из Украины — 59 тысяч. По сравнению с первой неделей июня в 2019 году, видим, что украинский рынок вырос на 50 процентов . Он бьет рекорды в этом году, как и в 2020-м", - рассказал генеральный директор аэропорта в Анталии Бильгихан Йылмаз, пишет Turizm Ajansı.

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Украинцам для въезда в Турцию нужно предъявить отрицательный ПЦР-тест на Covid-19. Должен быть сделан не позднее чем за 72 ч. до приезда. Также экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2, сделан не позже чем за 48 ч. до приезда. Показать документ о полной вакцинации от коронавируса, проведенной по меньшей мере за 14 дней до приезда и документ, удостоверяющий, что лицо переболело Covid-19 в течение последних шести месяцев.

Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией. "С учётом сложной эпидемиологической обстановки в Турции и Танзании действующие ограничения по авиасообщению решено продлить до 21 июня 2021 года включительно", - сообщают в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.