Туристов-россиян не будет в Турции до 21 июня

Турция осталась без российских туристов. Фото: ЕРА

Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией.

"С учётом сложной эпидемиологической обстановки в Турции и Танзании действующие ограничения по авиасообщению решено продлить до 21 июня 2021 года включительно", - сообщают в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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Ранее Россия приостановила авиасообщение с Турцией до 1 июня. Сообщалось, что решение было принято из-за Covid-19.

Туроператорам советовали с 15 апреля до 1 июня приостановить продажу туров в Турцию, а туристам, которые приобрели такие поездки, отложить путешествие. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на Турцию приходится большинство "завезенных" в страну случаев коронавируса. "Из разных стран привезли и английский, и южноафриканский вариант, но только из Турции к нам завезли оба штамма разными людьми в разное время", - заявила она.