Проверят получателей пенсий и субсидий: на что обратят внимание

Информация о каждом, кто обратился за помощью, попадет на специальную платформу. Фото: unsplash

Министерство финансов проверит правомерность получения украинцами пенсий и субсидий. В случае выявленного правонарушения помощи будут лишать.

Информация о каждом, кто обратился за помощью, попадет на специальную платформу, пишет Obozrevatel.

Юрист Александр Плахотник объясняет, что там можно будет увидеть открытые банковские счета и остатки на них, информацию о фактическом месте проживания, паспортные данные, ИНН, данные из налоговой. Платформу будут пополнять данным из разных реестров.

Какую информацию могут получить:

- о зарегистрированных автомобилях, мотоциклах и других транспортных средствах;

- о реквизитах документов, выданных лицу, а также документов, на основании которых выданы такие документы, похищенных или утраченных документов, месте проживания;

- о лицах, нарушивших пограничный режим, режим в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимные правила в контрольных пунктах въезда-выезда;

- о таможенном оформлении ввезенных на таможенную территорию Украины транспортных средств, их составных частей, имеющих идентификационные номера;

- о выписке из бюджетных счетов для зачисления поступлений по уплате лицом штрафа за совершение уголовного или административного нарушения;

- об источниках доходов, полученных физическими лицами от налоговых агентов, или признаки наличия дохода, полученного физическим лицом от осуществления предпринимательской или осуществления независимой профессиональной деятельности.

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Если человек получал выплаты неправомерно, их могут прекратить. Незаконно полученную субсидию придется вернуть назад.

Право на получение субсидии теперь будет у большего количества украинцев. Всего в этом году правительство трижды пересматривало программу получения помощи.