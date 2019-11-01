Просто поверьте - Гончарук рассказал о быстром экономическом росте

Гончарук рассказал об экономическом росте Украины. Фото: РБК

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что экономика Украины через несколько лет имеет перспективу вырасти на 40%.

"Все вообще начинается с мечты. Я хочу сказать людям: просто поверьте", - сказал Гончарук в прямом эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

Он отметил, что этот показатель, в частности, удастся достичь благодаря инвестициям. Премьер напомнил о проведенном на днях инвестиционном форуме в Мариуполе на Донетчине.

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"Меморандумы со Всемирным банком и ЕБРР - это уже очень много, они не подписываются под пустыми словами. Уже в ноябре мы поедем в Брюссель подписывать первое соглашение на 300 миллионов долларов", - сказал Гончарук.

Глава правительства добавил, что "мы должны побороть коррупцию и вернуть доверие к нашему государству. Мы убеждены, что мы с этим справимся. Мы намерены много работать. Я хочу сказать людям: просто поверьте. К власти в Украине пришло новое поколение, и оно мыслит совершенно иначе".

Кабмин одобрил новые макрофинансовые показатели на 2020-2022 годы. В частности, обновленный оптимистичный сценарий предполагает, что ВВП в 2020 году должен вырасти на 4,8%, в 2021 году – на 5,5%, в 2022 году – на 6,5%. Соответственно прогноз курса доллара США в Украине составляет: 2020 год - 24,8 грн, 2021 год - 23,9 грн, 2022 год - 24,2 грн. Консервативный прогноз предполагает, что в 2020 году экономика Украины вырастет на 3,7%, а курс доллара составит около 27 грн.