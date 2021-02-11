Производство гречки сократилось в 5 раз. Больше всего покупаем в России

Украинские аграрии предпочитают выращивать культуры, которые можно дороже продать за границу.
Зато объемы производства гречки за 20 лет сократились в 4,6 раза до 104 тыс. тонн в 2020 году, сообщает "Украинский клуб агробизнеса".
Отмечается, что Украина одновременно входит в рейтинг крупнейших мировых производителей и крупнейших мировых импортеров гречки. По данным 2019 года, в этих списках страна занимает 3-ю и 4-ю позиции соответственно.
"За 20 лет объемы производства гречки сократились в 4,6 раза до 104 тыс. тонн в 2020 году. Украинские аграрии предпочитают выращивать более рентабельные и ориентированные на экспорт культуры - пшеницу, кукурузу, подсолнечник. Серьезную конкуренцию им составляет более дешевая по цене гречка производства Российской Федерации", - говорит аналитик УКАБ Светлана Литвин.
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По результатам 2020 года крупнейшим импортером гречки в Украине была Российская Федерация с долей 42% от общего импорта в денежном выражении. Она поставила цену на 19% меньше средней стоимости поставки всех других поставщиков.
По предварительным оценкам, в 2020 году объемы производства гречки на 22% превышают аналогичный показатель предыдущего года. Это позволит частично сократить нынешние импортные поставки.
В 2020 году в Украине существенно подорожали бакалейные товары. Больше всего цены выросли на сахар, гречку и масло.
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