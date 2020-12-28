Прогнозируют подорожание яиц в Украине

Вероятнее всего, что яйца продолжат дорожать. Фото: pixabay

В начале 2021 года вполне может быть, что яйца будут стоить так же дорого, как и в декабре, или цены снова повысятся.

Яйца дорогие из-за того, что выросли цены на кормовое сырье, сообщили в Ассоциации животноводов Украины.

"В конце 2020-го произошла нестабильность рынка сырья, поэтому это сопровождается стремительным ростом цен зерновых, таких как кукуруза, пшеница, и белковых - шрот/жмых сои и подсолнечника - на фоне их дефицита, это стало причиной подорожания и комбикормов, которые занимают до 70-75 процентов себестоимости производства продукции ", - рассказала Ирина Бойко, эксперт по птицеводству Ассоциации животноводов Украины.

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По ее словам, поэтому фермеры опасаются, что не хватит корма. Поэтому некоторые производители сокращают поголовье птицы, а некоторые даже вынуждены закрываться, чтобы переждать непредсказуемые колебания", - добавила она. До конца декабря себестоимость производства яиц на предприятиях колеблется в пределах 22 грн/10 шт., а конечная цена для потребителей - от 30 грн/10 шт.

Для производителей сложно делать прогнозы относительно цен на яйца в январе.

"После новогодних праздников спрос потребителей снизится, а вот цена на яйца, скорее всего, увеличится в связи с постепенным сокращением поголовья птицы и продолжением роста цен на рынке сырья", - добавила Ирина Бойко.

Эксперты прогнозируют заметное подорожание свинины в Украине в ближайшие месяцы. На фоне слабого урожая корм для свиней уже стал дороже на 20-40%. Соответственно растет общая себестоимость выращивания животных и в итоге сокращается их поголовье. С уменьшением предложения на рынке цена существенно возрастет, предупредили в Ассоциации животноводов Украины.