Эксперты прогнозируют существенное подорожание свинины

Корм для свиней уже стал дороже на 20-40%. Фото: pixabay.com

Эксперты прогнозируют заметное подорожание свинины в Украине в ближайшие месяцы.

На фоне слабого урожая корм для свиней уже стал дороже на 20-40%. Соответственно растет общая себестоимость выращивания животных и в итоге сокращается их поголовье. С уменьшением предложения на рынке цена существенно возрастет, предупредили в Ассоциации животноводов Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Прогноз: что подорожает в новом году

На сколько может подорожать мясо, эксперты не уточняют. По их данным, сейчас мясокомбинаты берут свиней живой массой по цене 37-39 грн/кг.

Себестоимость выращивания свиней в декабре 2020 года - уже ниже 36 грн/кг, а во многих свинокомплексах она приближается к 40 грн/кг. То есть закупочные цены просто не оправдывают выращивания свиней.

Цены на свинину снизились, несмотря на их традиционное повышение накануне новогодних праздников. Такая ситуация может быть связана с увеличением объемов импорта 2020 года.