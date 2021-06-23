Продажа земли: правительство внесло изменения в ведение госреестра

За неделю до введения рынка земли Кабмин внес изменения в порядок ведения госреестра вещевых прав на недвижимое имущество.

Автор: Елена Луценко Преимущественное право выкупа земли получат аграрии, которые много лет работают на ней

"Росту экономики будет способствовать историческая реформа, которую запустят уже через неделю - мы говорим о рынке земли. Сегодня внесем некоторые изменения в порядок ведения государственного реестра прав на недвижимое имущество. Это позволит обеспечить полностью корректную процедуру продажи, правильное оформление всех сведений в реестре", - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Преимущественное право выкупа земли получат аграрии, которые много лет работают на ней. Все сделки купли-продажи будут проверяться на соблюдение требований закона, подытожил премьер.

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом закон о рынке земли, который предусматривает отмену моратория на продажу земли в Украине. Рынок земли заработает с 1 июля 2021 года.