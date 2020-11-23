Продают данные коллекторам: как работают мошеннические телефонные приложения

Киберэксперты предупреждают: если приложение требует полный доступ ко всем функциям смартфона, скорее всего оно вирусное. Фото: unsplash

Мошенники создают вредоносные программы для мобильных телефонов, с помощью которых воруют данные пользователей.

Если установить мобильное приложение для записи личных телефонных разговоров, программа может похитить данные и отправить их аферистам. Последние начинают требовать деньги и угрожают отправить знакомым всю полученную информацию, пишет "Сегодня".

"Человек устанавливает на гаджет вирусное программное обеспечение. Вся информация начинает скатываться. В таком случае необходимо сразу обратиться в киберполицию. Мошенникам нужно сказать, мол, деньги дам чуть позже, усыпить бдительность и все делать в соответствии с указаниями правоохранителей", - говорит эксперт по кибербезопасности Наталья Бугаева.

Еще одна популярная вирусная программа - определитель подписей. С ее помощью можно узнать, как номер мобильного подписан в телефонах других людей.

"У меня вдруг увеличилось количество спама. Я была поражена, когда прочитала что эта программа торгует номерами. Мы даем доступ к телефону, программа сканирует все номера и затем эти базы продаются разным банкам или рекламным компаниям", - рассказывает студентка Елена, которая когда-то воспользовалась таким приложением.

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Киберэксперты предупреждают: если приложение требует полный доступ ко всем функциям смартфона, скорее всего оно вирусное.

"Собрав данные, мошенники аферисты продают их коллекторам, шантажистам и просто рекламным компаниям", - говорит Наталья Бугаева.

Прежде чем загружать любое приложение на смартфон, Бугаева советует изучить его рейтинг, отзывы пользователей, обратить внимание на специальные сертификаты.

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