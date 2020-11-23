Продают данные коллекторам: как работают мошеннические телефонные приложения

 
Ексклюзивы
1/5
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 1332
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 630
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1629
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 5760
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Просмотров: 378
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
1 Просмотров: 729
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
1 Просмотров: 684
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Просмотров: 531
Эксперт рассказал, когда исчезнут зарплаты "в конверте"
Эксперт рассказал, когда исчезнут зарплаты "в конверте"
Просмотров: 504
Имеют по 2 высших образования: интересные факты о сержантах ВСУ
Имеют по 2 высших образования: интересные факты о сержантах ВСУ
Просмотров: 432
Фото
Все фото
9
6
6
6
9
Куриные бедра продают по 20 гривен
Куриные бедра продают по 20 гривен
Эмигрантам, знающим язык, больше платят за работу
Эмигрантам, знающим язык, больше платят за работу
Грибная ферма окупится за пол года
Грибная ферма окупится за пол года
На детей ежемесячно выплачивают 3,7 тыс. грн помощи
На детей ежемесячно выплачивают 3,7 тыс. грн помощи
Семья киевлян делает уникальные светильники из тыкв
Семья киевлян делает уникальные светильники из тыкв
Видео
Все видео
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Минюст хочет продать 27 тюрем
Минюст хочет продать 27 тюрем
Интервью
1/5
В преподавании мы остались на уровне 80-90-х годов прошлого века — проректор КНУ
В преподавании мы остались на уровне 80-90-х годов прошлого века — проректор КНУ
1 Просмотров: 1458
"После сортировки доходы мусорного бизнеса сокращаются. Поэтому коррумпированные чиновники не поддерживают проект"
"После сортировки доходы мусорного бизнеса сокращаются. Поэтому коррумпированные чиновники не поддерживают проект"
Просмотров: 909
Зеленский уже не президент надежды. Ожидания на качественные изменения ушли
Зеленский уже не президент надежды. Ожидания на качественные изменения ушли
Просмотров: 2268
Биологический отец отсудил детей, которых не видел 4 года: что делать опекунам
Биологический отец отсудил детей, которых не видел 4 года: что делать опекунам
Просмотров: 504
Янукович не приедет, но воровство ему будут прощать - Игорь Луценко
Янукович не приедет, но воровство ему будут прощать - Игорь Луценко
Просмотров: 774
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
22 ноября 2020
Просмотров: 801
Зруйнували мрії
– Біда. Сину повістка в армію прийшла, – каже з місяць тому Катерина Павлівна. Її 18-річного Івана викликали у військкомат пройти ...
понедельник, 23 ноября 2020 15:07

Продают данные коллекторам: как работают мошеннические телефонные приложения

  Комментировать
Продают данные коллекторам: как работают мошеннические телефонные приложения
Киберэксперты предупреждают: если приложение требует полный доступ ко всем функциям смартфона, скорее всего оно вирусное. Фото: unsplash

Мошенники создают вредоносные программы для мобильных телефонов, с помощью которых воруют данные пользователей.

Если установить мобильное приложение для записи личных телефонных разговоров, программа может похитить данные и отправить их аферистам. Последние начинают требовать деньги и угрожают отправить знакомым всю полученную информацию, пишет "Сегодня".

"Человек устанавливает на гаджет вирусное программное обеспечение. Вся информация начинает скатываться. В таком случае необходимо сразу обратиться в киберполицию. Мошенникам нужно сказать, мол, деньги дам чуть позже, усыпить бдительность и все делать в соответствии с указаниями правоохранителей", - говорит эксперт по кибербезопасности Наталья Бугаева.

Еще одна популярная вирусная программа - определитель подписей. С ее помощью можно узнать, как номер мобильного подписан в телефонах других людей.

"У меня вдруг увеличилось количество спама. Я была поражена, когда прочитала что эта программа торгует номерами. Мы даем доступ к телефону, программа сканирует все номера и затем эти базы продаются разным банкам или рекламным компаниям", - рассказывает студентка Елена, которая когда-то воспользовалась таким приложением.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Работники call-центра маскировались под брокеров и снимали деньги с инвесторов

Киберэксперты предупреждают: если приложение требует полный доступ ко всем функциям смартфона, скорее всего оно вирусное.

"Собрав данные, мошенники аферисты продают их коллекторам, шантажистам и просто рекламным компаниям", - говорит Наталья Бугаева.

Прежде чем загружать любое приложение на смартфон, Бугаева советует изучить его рейтинг, отзывы пользователей, обратить внимание на специальные сертификаты.

Украинцы жалуются на рекламные предложения приобрести медали, посвященные 30-летию Независимости Украины. Продукцию называют изготовленной в Национальном банке, однако в его пресс-службе отрицают причастность.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Продают данные коллекторам: как работают мошеннические телефонные приложения». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
ноября

Компания Chevrolet представила золотой автомобиль

Вышла самая известная история о привидениях

Командующий флотом в Крыму заявил о поддержке Украины

За употребление алкоголя начали сажать в тюрьму

Самое читаемое
&quot;Наде просто нас*ать на то, что здесь убивали людей&quot; - Дорофеева получила жесткую критику за свой клип
"Наде просто нас*ать на то, что здесь убивали людей" - Дорофеева получила жесткую критику за свой клип
 Просмотров: 34238
Вооруженная пресс-секретарь Лукашенко участвовала в вечерних &quot;зачистках&quot; Минска
Вооруженная пресс-секретарь Лукашенко участвовала в вечерних "зачистках" Минска
 Просмотров: 23355
В Минске начался жесткий разгон митингующих: в ход пошли спецсредства
В Минске начался жесткий разгон митингующих: в ход пошли спецсредства
4
 Просмотров: 11448
Белорусский архиепископ проклял Лукашенко и отлучил его от церки
Белорусский архиепископ проклял Лукашенко и отлучил его от церки Просмотров: 10719
Гороскоп на 23-29 ноября: чьим желанием суждено осуществиться
Гороскоп на 23-29 ноября: чьим желанием суждено осуществиться
 Просмотров: 5877
Экономика
Руководство УЗ отказалось от прозрачности и свернуло планы компании по выходу на IPO
Руководство УЗ отказалось от прозрачности и свернуло планы компании по выходу на IPO Просмотров: 81
Украина увеличила импорт картофеля на 60%: кто и сколько нам поставляет
Украина увеличила импорт картофеля на 60%: кто и сколько нам поставляет Просмотров: 306
Если введут локдаун: во сколько государству обойдется поддержка бизнеса
Если введут локдаун: во сколько государству обойдется поддержка бизнеса Просмотров: 333
Почему нужно ввести обязательные кассовые аппараты: объяснение экс-чиновника
Почему нужно ввести обязательные кассовые аппараты: объяснение экс-чиновника Просмотров: 405
После выходных доллар продолжает расти
После выходных доллар продолжает расти Просмотров: 585
Больше всего комментируют
43
Автопробег активистов к "Феофании": что требуют от Зеленского
13
Раскрыли план "Б" Зеленского по Донбассу
3
РФ блокирует обмен пленными и открытия КПВВ – Арестович
2
Под посольством Беларуси мужчина 7 час. простоял на коленях в наручниках
1
Зеленский уволил чиновника-взяточника
Голосов: 25584
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть