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"Продавцы вывешивают бумажки с номером карты, куда можно сбросить деньги" - украинцы массово переходят на безналичные расчеты
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вторник, 06 июля 2021 17:09

"Продавцы вывешивают бумажки с номером карты, куда можно сбросить деньги" - украинцы массово переходят на безналичные расчеты

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Украинцы начали активно переходить на безналичные расчеты. Меньше снимают наличных в банкоматах, сообщают в Нацбанке. Чаще всего переводят деньги с карты на карту - 42,8% безналичных операций в год.

Автор: facebook/Благоустрій Солом'янського району
  Чаще всего переводят деньги с карты на карту
Чаще всего переводят деньги с карты на карту

"Даже со стихийными продавцами можно рассчитаться карточкой. Жена любит пионы. Решил ее порадовать. У перехода подошел к женщине, торговавшей домашними цветами. Один пион у нее стоил 20 гривен. Хотел взять семь штук. Но наличности не хватило. Продавщица предложила перевести ей деньги на карточку через приложение в телефоне. Так и рассчитался. А последние недели заметил, что продавцы овощей, ягод на лотках вывешивают бумажки с номером карты, куда можно сбросить деньги за покупку. Одни говорят, что так решают вопрос со сдачей. Другие хотят меньше контактировать с наличными, боятся коронавируса. Большинство уличных кафе теперь предлагают оплатить напитки карточкой. Ставят терминал или пишут номер карты для перевода средств", - рассказал киевлянин Евгений Козуб.

Полтавчанка 35-летняя Елена Стрижеус говорит, что на местном вещевом рынке часть предпринимателей предлагают покупателям перечислить деньги за товар на карточку.

"Зимой покупала дочке куртку за 2 тысячи гривен. Не хватало 300 гривен. Хотела бежать к банкомату, но продавщица предложила сбросить эту сумму ей на карточку. Говорила, что так выгодно. Потому что часто покупатели идут снять деньги и не возвращаются. Кто-то не может найти палатку, а кто-то передумает дорогой. Знакомая рассказывала, что за такси платила переводом на карточку. Потому что у водителя не было сдачи. За маникюр тоже часто безналично расплачиваюсь", - говорит Елена Стрижеус.

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"Терминал от Приватбанка установила полтора года назад. Люди постоянно спрашивают можно ли рассчитаться карточкой. За день 10-15 человек таким образом покупает. Я ФЛП второй группы, и на моем рынке устройство только у меня. Не знаю, почему другие предприниматели не ставят. Это удобно. Пенсионеры тоже охотно рассчитываются карточкой, потому что так получают скидку четыре процента на весь товар", - добавляет Анна Нечипорук из Полтавы. Продает овощи и фрукты.

Автор: Елена Луценко
  Предпринимательница Анна Нечипорук установила терминал на своей точке продажи овощей и фруктов
Предпринимательница Анна Нечипорук установила терминал на своей точке продажи овощей и фруктов

За прошлый год количество платежных карт в Украине выросло на 8%. Насчитывается 73,4 млн шт., по данным НБУ.

За оплату товаров и услуг на банковскую карточку могут оштрафовать на 85 тыс. грн.

"Такие расчеты проводятся с грубыми нарушениями налогового законодательства. Продавцы получают неучтенные доходы, не платят определенные налоги, сборы и обязательные платежи", - пояснили в Государственной налоговой службе.

Принимать оплату услуг на личную карточку запрещено законом. Все украинцы, которые ведут предпринимательскую деятельность, должны оформиться как физлица-предприниматели. В зависимости от денежных оборотов, отличается ставка единого налога. По новым правилам проверять переводы могут непосредственно банки в пределах финансового мониторинга. Подозрительные операции могут блокировать.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
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