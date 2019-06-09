"Приватбанк" в Крыму потерял 9 миллиардов

Приватбанк подсчитал деньги, которые потерял в Крыму. Фото: Сегодня

Приватбанк оценивает свои потери от аннексии Крыма Россией в 9 млрд долларов.

"Отдельный кейс Гаага - инвестиционный арбитраж против России. Банк уже выиграл дело по существу, в феврале 2019 вынесено промежуточное решение, теперь мы переходим к завершению процесса и оценки экономического ущерба, которые были нанесены Россией", - в интервью "НВ.Бизнес" сказала заместитель председателя правления банка Галина Пахачук.

Иск подан на сумму более 1 млрд долларов.

"Но, если в целом оценить потери, то я считаю, что банк потерял более 9 млрд долларов - это валютная позиция, это кредиты", - подытожила она.

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В иске Приватбанка против бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в США, банк обвиняет олигархов в отмывании 470 миллиардов долларов через кипрские компании.