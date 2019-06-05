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среда, 05 июня 2019 16:08

Коломойского подозревают в отмывании рекордной суммы дешег

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Коломойского подозревают в отмывании рекордной суммы дешег
Общая сумма кредитов, предоставленных "ПриватБанком" кипрским компаниям, с помощью которых бывшие владельцы банка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов отмывали средства, составила $470 млрд.

Приватбанк подозревает Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в отмывании $470 млрд через кипрские компании.

По версии Приватбанка, бывшие владельцы банка переводили деньги в дочерний банк на Кипре, оттуда – юридическим компаниям, которые в дальнейшем эти средства инвестировали в покупку недвижимости и ряда компаний в США, сообщает старший научный сотрудник анатомического центра Atlantic Council Андерс Аслунд.

Согласно иску, поданном 21 мая в американский суд, в 2006–2016-х общая сумма кредитов, предоставленных Приватбанком кипрским компаниям, с помощью которых владельцы банка отмывали средства, составила $470 млрд.

Андерс Аслунд отмечает, что в случае, если юристы Приватбанка докажут это в суде, это будет самый большой в мировой истории кейс по отмыванию денег одной группой лиц. Эта сумма эквивалентная 2 ВВП Кипра.

"Это гражданский иск, поэтому юристы Приватбанка предоставили суду все материалы. Однако все обвинения носят явно криминальный характер. Приватбанк проделал по сути детективную работу по исследованию крупномасштабного отмывания денег в США. Исковое заявление насчитывает 104 страницы", – подчеркнул Аслунд.

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По версии Приватбанка, Коломойский и Боголюбов действовали по такой схеме: банк собирал розничные депозиты в Украине, предлагая хорошие условия и сервис. Затем деньги из банка переводились в его дочерний банк на Кипре. Оттуда - юридическим компаниям, которые в дальнейшем эти средства инвестировали в покупку недвижимости и ряда компаний в США. В частности, согласно иску, бывшие владельцы банка стали владельцами недвижимости в городе Кливленд, штат Огайо, пояснил Аслунд.

Кроме этого, Коломойский и Боголюбов при посредничестве своих американских компаний приобрели в США ряд металлургических заводов, расположенных в различных штатах.

Проблема заключается в том, что США разрешают создание сотен тысяч анонимных компаний, которые используются для отмывания денег, отмечает Аслунд.

"Случай с Приватбанком показывает, что грязные деньги не обязательно сосредоточены в больших городах и в сфере недвижимости, а могут проникать и в реальную экономику. Это наглядно демонстрирует необходимость раз и навсегда запретить анонимные компании в Соединенных Штатах", – добавил он.

Приватбанк был национализирован 19 декабря 2016-го. 18 апреля 2019-го Окружной административный суд Киева удовлетворил иск экс-владельца банка Игоря Коломойского о незаконности национализации Приватбанка. Этот же суд отменил решение Нацбанка Украины, принятое 2016-го, которое определяло список физических и юридических лиц, связанных с банком. Печерский районный суд Киева 20 апреля разрешил разорвать договор личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка, полученным до его национализации.

3 мая Хозяйственный суд Киева объединил в одно все 5 производств, открытых по искам Коломойского к НБУ и Приватбанку о недействительности договоров личного поручительства. 16 мая Кабинет министров Украины подал апелляцию на решение Окружного административного суда Киева, отменившего 18 апреля национализацию Приватбанка. 24 мая НБУ подал апелляционные жалобы на 2 решения Окружного административного суда Киева по Приватбанку.

23 мая Приватбанк потребовал возмещения Коломойским и Боголюбовым "нескольких сотен миллионов долларов". В конце мая Коломойский вернулся в Украину из-за границы. Он заявил, что выход из ситуации, сложившейся вокруг Приватбанка, видит в возвращении своего капитала.

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Дата
05
июня

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