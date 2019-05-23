Приватбанк подал новый иск против Коломойского

Приватбанк подал иск в американский суд против экс-владельца банка Игоря Коломойского.
По словам пресс-секретаря Приватбанка Олега Серги, иск подали в Канцелярских суд штата Делавэр, пишет theБабель.
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Правда, в банке пока не разглашают подробностей иска. Это обещают сделать в ближайшее время.
Бывший владелец Приватбанка Игорь Коломойский проиграл суды Нацбанку по делу по искам Никопольского ферросплавного завода и кипрской компании Тровелко Холдингз Лимитид. Последние требовали через суд освободить их от обязательств возвращать 2,6 млрд грн и 143 млн грн кредитов, которые НБУ выдал Приватбанку.
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