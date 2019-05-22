Игры закончились: Коломойский таки проиграл суды Нацбанку

Игорь Коломойский не смог обжаловать в суде решение о возвращении 2,6 млрд грн и 143 млн грн кредитов, которые НБУ выдал Приватбанка. Фото: 5 канал

Бывший владелец Приватбанка Игорь Коломойский проиграл суды Нацбанку по делу по искам Никопольского ферросплавного завода и кипрской компании Тровелко Холдингз Лимитид.

Последние требовали через суд освободить их от обязательств возвращать 2,6 млрд грн и 143 млн грн кредитов, которые НБУ выдал Приватбанку, передает Новое время.

"14 мая 2019 года Большая палата Верховного Суда поставила точку в делах по искам имущественных поручителей, связанных с бывшими владельцами Приватбанка, по кредитам рефинансирования", - объясняют юристы Нацбанка.

На 25 сентября 2017-го задолженность Приватбанка перед НБУ по кредитному договору составила 2,6 млрд грн. Чтобы обеспечить этот долг, Никопольский ферросплавный завод передал более 60 вагонов.

Тровелко Холдингз Лимитед в качестве обеспечения долгов передало в ипотеку для НБУ недвижимости на 143,3 млн грн.

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Дела об освобождении от ответственности как юрлиц, связанных с бывшими владельцами банка, так и финансового поручителя - Игоря Коломойского, рассматривалось судами, начиная с 2017-го.

Сначала Хозяйственный суд Киева и Киевский апелляционный хозяйственный суд удовлетворяли соответствующие иски. В то же время Кассационный суд в составе Верховного Суда поддержал позицию НБУ и Приватбанка и отменил предыдущие решения. Обжаловать это решение имущественным поручителям не удалось. Позже Большая палата поддержала НБУ и Приватбанк.

18 декабря 2016-го правительство по предложению НБУ национализировало Приватбанк. Тогда государство докапитализировало банк на 116,8 млрд грн. В июне 2017-го - еще на 38,5 млрд грн на основании анализа НБУ и независимого аудитора. Сейчас в судах находится около 242 дел, связанных с национализацией Приватбанка и долгами его бывших владельцев по кредитам рефинансирования.