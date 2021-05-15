Приватбанк перечислил в казну миллиарды

Сколько перечислил ПриватБанк в госбюджет 2020 года. Фото: Минфин

ПриватБанк перечислил в государственный бюджет первый транш дивидендов в размере 10 миллиардов.

"Чистая прибыль банка по итогам прошлого года составил 24,3 миллиарда", - говорится на сайте Госбанка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Если бы не олигархи, имели бы сейчас ВВП в $400 млрд" - советник президента

30 апреля Кабмин установил норматив отчисления 80% чистой прибыли Приватбанка. Такой составляет 19,4 млрд грн.

Государственный Приватбанк начнут готовить к продаже после завершения кризиса через Covid-19, говорят в Нацбанке. Финучреждение заинтересованы приобрести международные инвесторы из США и Европы.